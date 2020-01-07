CES 2020: Dünyanın İlk 5G Teknolojili Bilgisayarı Lenovo Yoga 5G

Akıllı telefon modellerine dahil edilen 5G özelliği, diğer cihazlara da dahil olmaya başladı. ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan CES 2020’de dünyanın ilk 5G teknolojisine sahip bilgisayarı sergilendi. Dünyanın ilk 5G teknolojisine sahip dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G, etkinlikte tüm dikkatleri üzerine topladı.

6 GHz frekans hızı

6 GHz frekans hızına kadar çalışan yeni nesil 5G teknolojisini destekleyebilen bilgisayar, patentli 5G anten sistemine sahip. Yenilikçi batarya sistemine sahip olan Yoga 5G, Arm platformunda yeni adapte edilmiş USB şarj portuyla gücünü alıyor. Snapdragon 8cx 5G ile çalışan Yoga 5G, 24 saat batarya ömrüne sahip.

eSIM teknolojisini kullanıyor

5G teknolojisini desteklemesi nedeniyle eSIM teknolojisini kullanacak olan Lenovo Yoga 5G, Full HD IPS ekran üzerine kurulu. Grafik tarafında gerekli gücü Adreno 680 GPU’dan alan Lenovo Yoga 5G, ses tarafında Dolby Atmos’u arkasına alıyor. Tahminlere göre Lenovo Yoga 5G Mart ayında satışa sunulacak.