CES 2020’de Western Digital’den yeni nesil 8 TB SSD

Dünyanın önde gelen depolama çözümleri üreticilerinden Western Digital, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’in bu yılki sahnesine yeni ürünlerini ortaya çıkaracak.

Western Digital CES 2020’de depolama çözümlerini görücüye çıkaracak. Tüketici Elektroniği Fuarı Consumer Electronics Show – CES 2020’de, Western Digital, her türlü ihtiyaç için çeşitli depolama çözümleri sunan mobil cihazları ve performans sürücülerini sunacak.

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Dünyanın en yüksek kapasiteli, cep boyutunda SuperSpeed USB 20 Gbps taşınabilir SSD, fuara damgasını vuracak. Tamamen metal, yüksek kapasiteli sürücü küçük bir yapısına rağmen büyük bir alan sunuyor. Daha fazla fotoğraf ve video, USB Type-C akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar ile USB Type-A bilgisayarlar arasında kolayca aktarılabilecek. Tahminlere göre 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 2020’nin ilk çeyreğinin sonlarında satışa hazır olacak.