CES 2020: Acer B250i Taşınabilir LED Projektör

Full HD 1080p görüntü yansıtabilen kompakt cihaz, otomatik odaklama ve yüksek ses kalitesi özellikleriyle dikkat çekiyor. Taşınabilir cihaz, çantaya kolayca sığabiliyor.

205 x 204 x 78 mm boyutlarında ve 1.450 gr ağırlığında olan Acer B250i, çabucak kurulabilen ve her yerde kullanılabilen eğlence merkezi şeklinde tasarlandı. Pasif radyatörlere sahip iki adet 5 W hoparlör bulunan kompakt cihaz Waves Maxx Audio ve Acer TrueHarmony teknolojilerinden yararlanıyor. Dolayısıyla yüksek kalitede sesler, net ve keskin baslar oluşturuyor. Okul veya iş toplantısı için hazırlanan bir sunum ve karaoke partileri için ideal projektör, tek bir tuşla, yansıtılan yüzeyde odaklama yapabiliyor.

Çevre dostu

Full HD 1080p görüntüler üreten cihaz, 1000 ANSI lümene kadar parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı gibi özelliklerin yanı sıra Rec. 709 renk alanının yüzde 120’sini destekleyen geniş renk yelpazesi sayesinde de iddialı ürünler arasına yerleşmeyi bekliyor. B250i’nin LED modülü 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunuyor ve hem maliyeti azaltıyor hem de çevreyi koruyor.

Ek yazılım gerektirmiyor

Hem kablolu hem de kablosuz olmak üzere birçok bağlantı seçeneğini destekleyen LED projektör, HDMI bağlantı noktası üzerinden görüntülemeye olanak tanımakla birlikte Android ve iOS kullanıcılarının kablosuz ekran yansıtma özelliğinden yararlanmasına da olanak tanıyor. USB Type-C (görüntü ve şarj) ve Type-A bağlantı noktaları akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan görüntü almayı sağlıyor. B250i, hiçbir ek yazılım olmadan doğrudan multimedya içerik oynatabiliyor.

Acer B250i projektör, nisan ayında Kuzey Amerika’da 699 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 699 euro; mayıs ayında ise Çin’de 5.699 RMB’den başlayan fiyatlarla satılacak.