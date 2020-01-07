CES 2020: Acer’dan Üç Yeni Oyuncu Monitörü

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES 2020, Las Vegas’ta devam ediyor. Dünyanın en büyük 3. bilgisayar üreticisi Acer de yeni ürünlerini sergiliyor. Acer, oyunculara özel olarak geliştirilen geniş ekranlı monitörlerini CES’te görücüye çıkardı.

Acer, 32 inç Predator X32, 37,5 inç Predator X38 ve 55 inç Predator CG552K model monitörleri oyunseverlerin karşısına çıkardı. Acer, 2 ms tepki süresine sahip sektör lideri 300 Hz IPS panelini de Predator Triton 500 oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde gösterdi. hızlı ve akıcı görüntülerin kritik önem taşıdığı yarış ve aksiyon oyunlarında yüksek performans sergileyen panel, sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor.

Predator X32 Oyuncu Monitörü

NVIDIA G-SYNC ULTIMATE teknolojisinden yararlanan 32 inç Predator X32, 32 inç Predator X32, yüksek kontrast oranı ve geniş renk yelpazesiyle mümkün olan en akıcı oyun deneyimini sunuyor. Böylece oyunseverler hızlı aksiyon sahnelerinde hiçbir ayrıntıyı atlamıyor. Predator X32’nin3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan mini LED paneli UHD1152 bölgede yerel ışık kısma özelliğine sahip. Predator X32, 1440 nite kadar parlaklığa ulaşıyor. VESA DisplayHDR 1400 sertifikasına da sahip olan monitör, 10-bit renk, Delta E < 1 düzeyinde renk doğruluğu, yüzde 99 AdobeRGB ve yüzde 89,5 Rec2020 renk gamları ile muhteşem sonuçlar veriyor. 144 Hz yüksek yenileme hızına sahip olan Predator X32, ekrandan hızlı geçen nesneleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Monitörün IPS panelinin 178 dereceye kadar geniş izleme açıları sunması, monitörün ergonomik stantı da dikkat çekiyor. Monitör, HDMI 2.0 bağlantı noktası ve DisplayPort 1.4 ile bilgisayarlara kolayca bağlandığı gibi oyun kolları, fare ve daha fazlası için kullanışlı bir bağlantı merkezi görevi görüyor. Predator X32’deiki adet 4W stereo hoparlör de bulunuyor.

Predator X32 oyuncu monitörü, Kuzey Amerika’da 3.599 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 3.299 euro; Çin’de ise 25.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Predator X38 Oyuncu Monitörü

3840 x 1600 piksel çözünürlük sunan 37,5 inç boyutunda UWQHD ekran üzerine kurulu olan monitör, 2300R kavis ile oyuncuları içine çekiyor. NVIDIA G-SYNC işlemcisi sayesinde akıcı bir oyun deneyimi yaşatan monitör, parlaklık, kontrast ve renk aralığı konusundaki iddiasını VESA DisplayHDR 400 sertifikası ile ortaya koyuyor. Yüzde 98 DCI-P3 renk gamı ile Predator X38, gerçekçi renklerle etkileyici içerikler üretmeye yardımcı oluyor. 175 Hz’e ulaşan yenileme hızı (hız aşırtma) ve hızlandırma yöntemiyle 1 ms’ye (griden griye) getirilen tepki süresi, monitörün en zorlu aksiyon oyunlarının bile üstesinden gelebildiğini ortaya koyuyor. Stant ile eğimi -5 ile 35 derece arasında değiştirmek, monitörü +/- 30 derece döndürmek ve yüksekliği 12,9 cm ayarlamanın mümkün olduğu monitör, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları ile birçok sisteme bağlanabiliyor. HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları ile birçok sisteme bağlanabilen monitör, 7 W gücündeki iki hoparlör toplam 14 W güçle kaliteli sesler sunuyor.

Predator X38 oyuncu monitörü, Nisan ayında Kuzey Amerika’da 2.399 dolar; EMEA bölgesinde 2.199 euro; mart ayında Çin’de 16.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Predator CG552K Oyuncu Monitörü

3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan 55 inçlik dev 4KOLED paneliyle yüksek kontrast ve görüntü kalitesi sunan monitörde pek çok özelliği sayesinde dikkat çekiyor. 400 nite kadar parlaklığa ulaşan monitör, konsol oyuncuları için ideal. HDMI üzerinden değişken yenileme hızına destek veren cihazlarda akıcı bir oyun deneyimi sunan monitör, 0,5 ms (griden griye) tepki süresine ulaşıyor ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Yakınında biri olup olmadığını tespit eden dahili yakınlık sensörü de bulunan monitör, üç adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, iki adet DisplayPort v1.4 bağlantı noktası, bir adet USB Type C bağlantı noktası, iki adet USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantı noktasına sahip.

Predator CG552K oyuncu monitörü, Kuzey Amerika’da 2.999 dolar; EMEA bölgesinde 2.699 euro; Çin’de ise 21.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satılacak.