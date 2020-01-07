Sony, PlayStation 5’in Özelliklerini Açıkladı!

Dünyanın en çok satan oyun konsolu ünvanına sahip olan PlayStation, yeni konsol için geri sayıma başladı. CES 2020 fuarında PlaySatation 5’in sahip olacağı bazı özellikler açıklandı.

Dokunsal tetik mekanizması

Daha gelişmiş bir kontrolcü ile gelen yeni konsol, oyun deneyimini maksimuma çıkarabilmek için kontrolcüler üzerindeki bazı tuşları dokunsal ve uyarlanabilir halde sunacak.

Ultra hızlı SSD

SSD depolama çözümleri, mekanik harddisklere göre çok daha hızlı ve performanslı yapıya sahip. Oyun esnasında uzun bekleme sürelerini yok etmek isteyen Sony, ultra hızlı SSD ile bu sorunu aşacak.

Donanım tabanlı ışın izleme

PlayStation 5, önceki konsollara göre çok daha güçlü donanıma sahip olacak. Ekran kartının görevlerinden biri olan grafik hesaplamaları konusunda da, Geçtiğimiz senelerde NVIDIA’nın tüketiciye sunduğu Real Time Ray Traycing teknolojisi PlayStation 5 ile birlikte konsollarda da kullanılacak.

Ultra HD Blu-Ray desteği

Grafik anlamına limitleri zorlayacak yeni konsol, disk anlamında da yüksek seviyeleri hedefliyor.