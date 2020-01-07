BMW’nin Yeni Otomobilleri CES’e Damgasını Vuruyor

Las Vegas’ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES), Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, i3 Urban Suite modeliyle geleceğin şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Bambaşka bir yolculuk deneyimi

Premium kompakt segmentte dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan BMW i3, 7 yıl boyunca elektrikli mobilite alanında sürdürülebilirlik, akıllı bağlantı ve sürüş keyfi özellikleri sunuyor ve akıllı şehirlerin tamamlayıcısı oluyor. BMW Group şimdi de BMW i3 Urban Suite ile bambaşka bir yolculuk deneyimi vaat ediyor.

Sürdürülebilir mobilitenin bir örneği

BMW i3 Urban Suite geniş bir iç mekana sahip. Geniş bir koltuk, ayak dayama platformu, tavandan aşağıya uzanan elektronik ekran ve kişisel ses bölgesi gibi özelliklerle gelen BMW i3 Urban Suite, adeta hotel rahatlığını sunuyor. Bu araçta kullanılan kumaş ve paspas yüzeyler tekrar tekrar geri dönüştürülebiliyor. BMW, i3 Urban Suite ile sürdürülebilir mobilite taahhüdünü bir adım ileri taşıyor.