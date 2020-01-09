CES 2020: Amiral Gemisi DSLR Fotoğraf Makinesi Canon EOS-1D X Mark III

Canon, CES 2020’de amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X’in güncel versiyonu Canon EOS-1D X Mark III fotoğraf makinesini tanıttı. Profesyonellerin merakla beklediği makine, CES’in yoğun gündemine dahil oldu ve özellikleriyle beğeni topladı. İşte, Canon EOS-1D X Mark III hakkındaki detaylar.

Canlı ön izleme ile saniyede 20 kare

Mark III, firmanın seride kullandığı standart gövde tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Dual Pixel otomatik odaklama sisteminin güncellenmiş bir versiyonuna sahip olan cihaz, Digic X işlemci ile desteklenen 20,1 megapiksel FF (Tam Kare) CMOS sensör ile hız sınırlarını zorluyor. Öyle ki model, saniyede 16 seri çekim gerçekleştirebiliyor. Bu rakam canlı ön izleme ile 20 kareye çıkıyor. Makine, 155 tanesi çapraz tipte 191 odak noktası ile kilitlendiği objeyi takip etmeyi kesinlikle bırakmıyor. Mark III, otomatik netleme için ayrı bir Digic 8 işlemci barındırıyor. Üst düzey DSLR modeli, ISO 100-102.400 aralığını aktif olarak kullanabiliyor.

Tek seferde 1000 fotoğraf saklayabiliyor

Çift CFexress kart yuvası kullanan EOS-1D X Mark III, tek seferde 1000 fotoğraf saklayabiliyor. Bluetooth, Wi-Fi ve Gigabit Ethernet desteği ile görüntüler doğrudan bilgisayara veya başka bir cihaza aktarılabiliyor. GPS’in yer aldığı fotoğraf makinesi, 12 bit 5.5K RAW video kaydı gerçekleştirebiliyor. 4K çözünürlükte 60 FPS kayıt yapmakta mümkün oluyor. 650 dolar karşılığında alınabilecek WFT-E9 – Kablosuz Dosya Verici aksesuar sayesinde daha hızlı kablosuz fotoğraf aktarımı gerçekleştirilebiliyor. 4K 60 FPS HDMI çıkış sağlayan cihaz, görüntüleri 10 bit renk ve daha geniş dinamik aralık içeren HEIF formatında kaydedilebiliyor.

Toza ve neme karşı dayanıklı magnezyum alaşımlı gövdenin yer aldığı cihazın, deklanşör testinde 500 bin döngüye çıkarıldığı belirtildi. 1440 gram ağırlığındaki fotoğraf makinesi LP-E19 pilden gücünü alıyor.

Cihaz, herhangi bir lens olmadan yalnızca gövdesiyle 6499 dolar fiyat etiketine sahip.

CES 2020: Çift Ekranlı Asus ZenBook Duo