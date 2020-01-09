CES 2020: Avatar Filminden İlham Alan Mercedes Vision AVTR

CES 2020 otomobil tarafında da duyurular yapıyor. Bu alanda beklenmedik bir sürprizi de Mercedes yaptı. Mercedes’in Vision AVTR ismini verdiği yeni nesil konsept aracı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Öyle ki Alman devi, 2009’da beyazperdede gördüğümüz Avatar filminden ilham almış. Oldukça fütürüstik görünen konsept otomobil, elbette hemen yollarda olmayacak; fakat Mercedes-Benz Vision AVTR, geleceğin otomobillerinin nasıl olabileceğine dair ipucu veriyor.

İşin sırrı biyonik kapakçıklar

Heyecan uyandıran araç, her yönüyle ilginç özelliklere sahip. Kapıları bulunmayan aracın arkasında 33 adet çok yönlü ve hareketli küçük biyonik kapakçıklar bulunuyor. Araç enerjisini bu kapaklardan alıyor. Yolcular dış mekanı bu kapakçıklar sayesinde görebiliyor.

Rahatlık ön planda

Araçta bulunan bir ped, aracın tüm kontrolüne sahip olmanızı sağlıyor. Titreşimli bir yapıya sahip olan kontrol pedi, ergonomik şekilde yerleştirilmiş. Koltukların yatık olması rahat bir şekilde oturmayı ve aracın kontrolünü sağlayan konsolu rahatça kullanmayı sağlıyor. Hareketli lastikleri sayesinde yan dahi gidebilen Vision AVTR, aydınlatma sistemleriyle de fark yaratıyor.

Aracın üretime sokulması amaçlanmıyor; fakat dünyanın en büyük elektronik fuarında sergilenmesi 20 yıl için de bu tür araçların imkansız olmayacağını ortaya koyuyor.