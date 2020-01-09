CES 2020: Klasik Görünümünde Dijital Saat Withings ScanWatch

Dijital özelliklere ev sahipliği yapan, buna karşın şık bir klasik saat gibi görünen Withings ScanWatch da CES 2020’de boy gösteren ürünler arasındaydı. Dijital ve analog saat yapısını bir araya getiren Withings ScanWatch hakkındaki detaylar için yazımızın devamını okumalısınız.

CES 2020 fuarının klasik görünümlü fakat akıllı özelliklere sahip ilk ürünü Withings ScanWatch, EKG sensörü ile kalp aritmilerini, SpO2 sensörü ile uyku düzensizliklerini tespit ediyor. Sağlık odaklı akıllı saat oldukça şık görünüyor.

Sağlık kontrol altında

Akıllı saatin üstünde ufak ve yuvarlak bir PMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranda bildirimler görünüyor. 30 günlük pil ömrü sunan akıllı saat, iki önemli sağlık özelliğini bünyesinde barındırıyor. Firmanın Steel HR modeli üstüne kurduğu akıllı saat modeli, atriyal fibrilasyon ile uyku apnesi sorunlarını tespit edebiliyor. Bunun yanı sıra SpO2 sensörüyle uykuda oksijen seviyesini ölçebiliyor. Standart olarak nabız ölçümü de yapan akıllı saat, su geçirmez gövdeye sahip. Withings ScanWatch genel olarak uyku takibi yapabiliyor ve titreşimli alarm desteğiyle de sevindiriyor. Akıllı saat uygulama üzerinden özelleştirilebiliyor.

Firmanın Steel HR modeli üstüne kurduğu akıllı saat, ABD Gıda ve İlaç Dairesi‘nden onay alırsa 2020’nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Modelin satış fiyatı 38 mm gövde için 250 dolar, 42 mm gövde için 299 dolar seviyesinde olacak.