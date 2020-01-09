CES 2020: Eşsiz Tasarımıyla Acer ConceptD 7 Ezel Tanıtıldı

Teknoloji firmaları, CES 2020’de ürünleriyle Show’larını yapmaya devam ediyor. 2019’da ConcetD 9’u piyasaya süren Acer, ConceptD serisine eklediği modeliyle adından söz ettirdi. Profesyoneller için geliştirilen cihaz, ekranın klavye üzerine gelmesi de dahil olmak üzere beş farklı şekilde kullanılabilmesiyle öne çıkıyor.

15,6 inç büyüklüğünde 4K dokunmatik ekran üzerine kurulu olan ConceptD 7 Ezel, Wacom EMR kalem sayesinde profesyonel çizimler yapılabilen bir tablet haline geliyor. ConceptD 7 Ezel hakkındaki detaylar bu yazımızda

Onuncu nesil Intel Core H serisi işlemci

Acer ConceptD 7 Ezel, eşsiz tasarımı kadar özellikleriyle de iddialı. ConceptD 7 Ezel dizüstü bilgisayar, oyuncu bilgisayarlarında bulunan özellikleri taşıyor. Gücünü 10. nesil Intel Core H serisi işlemciden alan bilgisayar, 32 GB RAM ve 2 TB’a kadar PCIe SSD ile geliyor. Pro versiyonu tercih ettiğinizde bilgisayarı Intel Xeon işlemciler ile satın alabiliyorsunuz. Pro, Quadro RTX GPU‘lar ile geliyor. Dizüstü bilgisayarda iki Thunderbolt 3, birer adet DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı noktasının yanı sıra bir SD kart yuvası bulunuyor.

400 nit ekran parlaklığı

Cihazın ekranı Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü destekliyor. Delta E <2 renk doğruluğuna sahip olan ve 400 nit parlaklığa ulaşan bu ekran, parlama önleyici bir kaplamasıyla kullanım kalitesini artırıyor. ConceptD 700‘e geçildiğinde ise ntel Xeon E işlemci, 64 GB’a kadar RAM ve Nvidia Quadro RTX 4000 ekran kartı ile karşılaşıyoruz. Kasanın üstünde kablosuz şarj pedi bulunuyor.

ConceptD 7 Ezel’in çıkış tarihi belirsizliğini koruyor. Fiyatı ise 2699 dolar Temmuz ayında satışa sunulacak Pro versiyonun başlangıç fiyatı ise 3099. ConceptD 700, 1699 Euro başlangıç fiyatı ile Mart ayında Avrupa’da.