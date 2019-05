TV+ Sinemayı Sıra Dışı Mekanlara Taşıdı

Türkiye’nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+ sanatseverlere ‘sıra dışı’ bir deneyim yaşatarak, dünya sinemasının seçkin yapımlarını İstanbul’un tarihi mekânlarıyla buluşturdu. Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Zülfaris Karaköy’de gerçekleşen etkinliğin kapanışı, Kırım Kilisesi’ndeki “Hitchcock / Truffaut” belgeseli ile yapıldı.

Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+ öncülüğünde düzenlenen Sıra Dışı Sinema etkinliği, dünyanın ilgi ile takip ettiği filmleri İstanbul’un etkileyici tarihi mekânlarında sinemaseverlerle buluşturdu. Gösterimler öncesinde mekânların ruhuna uygun müzik dinletilerinin yapıldığı etkinlikte, TV+’lılar filmleri yüzde 50 indirimli izledi.

TV+ ile Sıra Dışı Sinema’da, toplamda 666 adaylığı ve 187 ödülü bulunan altı önemli filmin gösterimi yapıldı. 1600’lü yıllardan kalma Zülfaris Sinagogu 1985’te kapanmasının ardından kapılarını ilk kez TV+ Sıra Dışı Sinema projesi ile biletli bir etkinlik için açtı. Ayrıca Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi de gösterimlere ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca “Muhteşem Showman – The Greatest Showman”, “Sarayın Gözdesi – The Favourite”, “Suyun Sesi – Shape of Water”, “Soğuk Savaş – Cold War” ve “Herkes Biliyor – Everybody Knows” filmleri perdeye yansıdı. Etkinliğin kapanışı, 3 Mayıs Cuma günü Kırım Kilisesi’nde “Hitchcock / Truffaut” gösterimi ile yapıldı.

Sesli betimleme teknolojisi sunan ve tüm operatör aboneleri için ücretsiz sunulan Hayal Ortağım uygulaması ile, etkinlik kapsamında gösterilen “Cold War”, “Everybody Knows” ve “Hitchcock / Truffaut” filmleri görme engellilerle de buluştu.

TV+ Sinemayı Sahiplenmeye Devam Ediyor

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu “TV+, dijital platformun da dışına çıkarak pek çok etkinliklerde ve farklı kulvarlarda Türk ve dünya sinemasını sahipleniyor. TV+ ile Sıra Dışı Sinema kapsamında 400 yılı aşkın tarihi olan büyüleyici mekanlarda bir ilk gerçekleştirerek, etkinliğimize katılanlara unutulmaz bir deneyim yaşattık. Turkcell olarak erişilebilir çözümlerle engelleri kaldırmaya yönelik vizyonumuz doğrultusunda; Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelli bireylerin de bu atmosferde film keyfi yaşamalarına fırsat sunduk. Etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek” dedi.