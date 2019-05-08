Geleceğin Hesaplama Çözümleri Huawei Bilişim Günü’nde Tanıtıldı!

Ankara’da gerçekleştirilen Huawei Bilişim Günü’nde, akıllı hesaplama çözümleri ve bu alandaki yenilikler tanıtıldı. Huawei Akıllı Hesaplama Çözümleri İş Birimi liderliğinde; Endüstri 4.0 ve geleceğin akıllı üretim sistemlerindeki gelişmeler, etkinlik çerçevesinde katılımcılarla paylaşıldı.

İnsan gücü üretim ile sınırlı kalmayacak

Huawei Akıllı Hesaplama Çözüm Müdürü Ziya Akkoca, akıllı hesaplama çözümleri özelinde gerçekleştirdiği sunumda şu noktaların altını çizdi; “Endüstri 4.0 ile bilgi işlem sektöründe de bir devrim yaşanıyor. Büyük ve orta ölçekli ana bilgisayarlar ile hayatımıza giren bilgi işlem ekosistemi, veri merkezleri ve x86 mimarisinin yaygınlaşması ile genele yayıldı. Artık birbiriyle entegre her türlü senaryoyu hayata geçirebilen devamlılığı hedefleyen sistemlerle akıllı hesaplama devri başlıyor diyebiliriz. Endüstri 4.0 ile akıllı hesaplama devriminin aynı zamana denk gelmesi şans eseri değil. Birbirini destekleyen bu sektörler, artık birbirleri ile entegre olmuş durumdadır. Endüstri 4.0; yapay zekâ, nesnelerin interneti, biyo-mühendislik ve 5G gibi teknolojilerin kullanımı ile akıllı ve kendi kendini yönetebilen üretim teknolojilerini kapsıyor. Önceki üç endüstri devriminin temel unsurları olan; buhar gücü, elektrik ve robotik üretimle kıyaslandığında, Endüstri 4.0’ın en büyük farkı, insan gücünün sadece üretimle sınırlı kalmayarak, üretim araçlarının planlanması ve programlanmasına da odaklanması.”

Bulut ve yapay zekâ uygulamalarında, uzun zamandır gündemde olan ve işlemci gücünün gelişimi konusunda kerteriz alınan Moore yasası geçerliliğini kaybediyor. Çünkü Moore yasası yalnızca bir tek işlemcinin performans kapasitesini belirliyorken, yapay zekâ ve bulut bilişim birlikteliği çok daha katma değerli başarım senaryoları oluşturuyor. Huawei; hata ayıklama, yönetim, akıllı hesaplama, depolama ve ağ alanlarında ürettiği yapay zekâ destekli çipler ve yalnızca x86 özelinde değil, ARM mimarilerine de sunduğu destek ile Endüstri 4.0’un ihtiyaç duyduğu üçüncü nesil akıllı hesaplama devriminin tüm donanım ihtiyacını uçtan uca destekliyor.

Yapay zekâ uygulamalarında yüksek enerji tasarrufu ve yüksek performans sunan Da Vinci mimarisi ile geliştirilen Ascend 310/910 çipleri, PCIe NVMe ve SAS mimarilerini birleştirebilen akıllı algoritmalara sahip Hi1812 depolama yönetim çipi, Ethernet ve fiber bağlantıyı tek yapıda birleştiren Hi1822 çipi, sistemdeki tüm hataları ayıklayan Hi1710 çipi, markanın bu kapsamda öne çıkan ürün ve çözümlerini oluşturuyor. ARM-tabanlı sunucular söz konusu olduğunda Huawei ayrıca, ilk 7nm işlemci ve 48 veya 64 çekirdekli, 2,6 GHz hızındaki Kupeng 920 işlemcisi ile bugüne kadarki en yüksek yapay zekâ uygulama başarımına imza atıyor.