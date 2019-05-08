Huawei P30 Lite Türkiye’de Satışa Çıkıyor!

P30 ve P30 Pro modelleriyle büyük bir başarı yakalayan Huawei, P30 Lite’ı Türkiye’de satışa sunacağını duyurdu. Peki, yeni akıllı telefon hangi özelliklerle geliyor?

Mobil fotoğraf tutkunları çok sevecek

Huawei P20 Lite’ın başarısı üzerine geliştirilen Huawei P30 Lite’ın kamera donanımı dikkat çekici. 48 megapiksellik f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve derinlik algılayan 2 megapiksellik kameradan oluşuyor. Telefon yapay zeka destekli 24 megapiksel f/2.0 selfie kamerası bulunan cihazın, 6,15 inçlik 2312 x 1080 piksel çözünürlükteki FHD+ ekranı, fotoğraf ve videoların en iyi şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Dewdrop ön kamera tasarımı cihazdaki işlevselliği artırıyor.

Hızlı şarj uzun süre kullanım

Gücünü orta sınıf cihazlara hitap eden Kirin 710 yonga setinden alan P30 Lite 128 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM ile geliyor. 18 W hızlı şarj desteğine sahip olan 3340 mAh bataryadan beslenen Huawei P30 Lite, kullanıcılara uzun kullanım süresi sunuyor. C tipi USB uyumlu Quick Charge adaptörü ile çok kısa sürelerde şarj edilebilen akıllı telefon, mavi, siyah ve beyaz seçenekleriyle geliyor. Cihazın gövdesi yalnızca 7,38 milimetre kalınlığında.

Huawei P30 Lite fiyatı

Avrupa’da 360 euro fiyat etiketine sahip akıllı telefon, Mayıs ayı içinde 7.098 TL fiyat etiketi ile Türkiye’deki kullanıcılara sunulacak.