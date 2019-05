Logo Akademi, 2018’de 1.884 Kişiye Eğitim, 280 Kişiye İstihdam Sağladı

Yazılım sektörünün lider firmalarından Logo Yazılım’ın üniversite, lise ve meslek yüksekokullarındaki öğrencilerle iş ortaklarına yönelik eğitimler vermek amacıyla 2012 yılında kurduğu Logo Akademi, 2018’de toplam 1.884 kişiye eğitim verdi. Aralarında Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki üniversitelerin de yer aldığı toplam 102 üniversite ve meslek yüksekokulundan 550 öğrenci, Logo müşterilerinden 90 kişi, iş ortaklarından ise 1.244 kişi eğitimlerden yararlandı.

Kurulduğu yıldan bu yana eğitim alanların sayısı 4 bine yaklaştı. 2018 yılında İŞKUR Destekli Çalışma Programı kapsamında verilen eğitimlere katılan 280 kişi istihdam imkanı buldu. Bugüne kadar Akademi’nin bilişim sektöründe iş yaşamına katılan öğrencilerinin toplam sayısı 2 bini aştı. Logo ürünlerine ait sertifikalı uzman sayısı ise 2018 sonu itibarıyla 6.730 kişiye ulaştı.

“Kalifiye insan kaynağı açığını giderek istihdam projelerine desteğimiz artarak sürecek”

Logo Akademi Müdürü Zafer Yıldırım konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sektörümüzde bir okul olarak nitelendirebileceğimiz Logo için eğitim her zaman öncelikli oldu. Başta şirketimizde çalışma ekiplerimize yeni katılan arkadaşlarımız olmak üzere iş ortaklarımızın çalışanları, üniversite, meslek yüksekokulu öğrencileri ve bilişim sektöründe çalışmak isteyenlerin yararlandığı eğitimlerin, sektörümüze nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Logo’nun sahip olduğu birikimin geleceğe taşınmasını sağlayan Logo Akademi’nin eğitim modülleri her yıl genişletiliyor ve geliştiriliyor. Gerek eğitimlerimize katılıp sertifika alanların gerekse eğitim aldıktan sonra işe yerleşmesine katkı sağladıklarımızın sayısı her yıl artıyor. Önümüzdeki dönemde de sektörümüzdeki kalifiye insan kaynağı açığını giderecek istihdam projelerine verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Logo Akademi hakkında

Değişen iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlamak için bilişim çözümlerine ve kişisel gelişim konularına yatırım yapan Logo Akademi’de eğitimler, kurumsal ve bireysel olmak üzere 2 başlıkta toplanıyor. Eğitimler deneyimli ve uzman bir kadro tarafından veriliyor. Logo Yazılım’ın Gebze kampüsündeki Logo Akademi sınıflarının yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir ve Samsun’daki eğitim merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki çeşitli üniversiteler ve meslek yüksekokullarında Logo çözümlerinin anlatıldığı dersler yapılıyor. Özel kurumlarla da iş birliği yapan Logo Akademi, Çalışma Bakanlığı destekli İŞKUR’un Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Programı projesine destek veriyor.