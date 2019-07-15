Akıllı Asansör Entegrasyonu İle Verimlilik, Güvenlik ve Yönetim Kolaylığı Bir Arada

Akıllı Asansör Entegrasyonu İle Verimlilik, Güvenlik ve Yönetim Kolaylığı Bir Arada

Çok katlı binalarda çalışanların, şirketlerin ve bina yönetimlerinin en büyük sorunlarından biri olan asansör kapasitesi ve güvenliği, Sensormatic’in sağladığı entegrasyon çözümü ile tarihe karışıyor. Asansör sistemine entegre edilen geçiş kontrol sistemi ile kişiler sadece yetkili oldukları katlara girebiliyor, asansör bekleme ve katlara ulaşma süreleri kısalıyor.

25 yıldır sektör lideri olarak hizmet veren Sensormatic, entegrasyon yeteneği ile güvenlik ve operasyonel verimliliğe doğrudan etki eden teknolojik çözümler sunmaya devam ediyor.

Asansör ile entegre edilen geçiş kontrol sistemi, kullanıcıların yetki seviyelerine göre asansör kontrolü sağlıyor. Çok katlı plazalar, oteller ve iş yerleri tarafından tercih edilen bu sistem sayesinde kullanıcı seçtiği kata ancak yetki tanımlandı ise ulaşım sağlayabiliyor. Böylece yetkisiz kişilerin katlar arasında geçişi engellenmiş oluyor.

Bina yönetiminde kolaylık

Asansör ve geçiş kontrol sistem entegrasyonu ile ziyaretçi veya personel, giriş kartını okuttuktan sonra gideceği katı numaratörden seçiyor. Bu sayede ziyaretçilerin ve personellerin katlar arası geçişlerinin yönetilmesi ve raporlanması çok daha kolay hale geliyor.

Asansörler verimli kullanılabiliyor

Geçiş kontrol sistemiyle, mesai giriş-çıkış saatlerinde kartını okutarak binaya giriş yapan kişi sistemin otomatik olarak asansör yönlendirmesi yapması sayesinde çalıştığı kata yönlendirilmiş oluyor. Sistemin aynı katlarda çalışan personelleri aynı asansör içerisinde toplaması, asansör bekleme ve katlara ulaşım süresini kısaltıyor. Kişilerin sadece yetkilendirildikleri katlara ulaşmasını sağlayan geçiş kontrol sistemi, güvenlik seviyesini artırdığı gibi asansörlerin verimli şekilde kullanılma imkanı sunuyor.

İzinsiz ziyaretçiler engelleniyor

Kullanımı kolay olan bu sistem personelin veya bir ziyaretçinin izinsiz başka kata giriş çıkışını engelleyerek hem güvenlik açısından hem de zaman tasarrufu açısından fayda sağlıyor. En iyi asansör markaları ile yazılımsal entegrasyon kabiliyetine de sahip bu çözüm, önemli otel ve plaza projelerinde kullanılıyor.