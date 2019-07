Geleceğe Hazırlık İçin Akıllı Ağlara Yatırım Şart!

Dünyanın önde gelen ağ teknolojileri üreticisi Extreme Networks ve Sensormatic birlikteliğinde düzenlenen dijital dönüşüm etkinliğinde “Dijital çağın ritmi nasıl yakalanır?” sorusu yanıt buldu.

İş dünyasının önde gelen şirketleri, ağ teknolojilerinin global liderlerinden Extreme Networks ve Türkiye’deki iş ortağı Sensormatic ev sahipliğinde gerçekleşen dijital dönüşüm etkinliğinde bir araya geldi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, başta perakende sektörü olmak üzere tüm iş dünyası için olmazsa olmaz hale gelen dijital dönüşüm süreci uzman isimler tarafından mercek altına alındı.

Konum bazlı analizle müşterilerin ihtiyaçlarına anında cevap

Extreme Networks’ün küresel pazarda yılda 1 milyar doların üstünde ciro ile kurumsal ağ teknolojilerinde global bir lider olduğunu kaydeden Extreme Networks Ülke Müdürü Hakan Olgunsoy, “Yaptığımız işte çeşitli dikeyleri hedef alarak ilerliyoruz. Biz mühendislik odaklı bir firmayız ve ortaklarımızla yeni bir pazarlama stratejisiyle, yeni iş alanlarına yayılmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Extreme Networks Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Çözüm Mimarı Patrick Groot Nuelend, dijital dönüşüm sürecinde başarıyı belirleyen aşamaları ele aldığı konuşmasında, güvenliğin her adımda irdelenmesi gereken bir konu olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Her geçen gün daha fazla insan internete bir ağ üzerinden bağlanıyor. 2020 yılına gelindiğinde nesnelerin interneti teknolojisiyle geliştirilmiş cihaz sayısı 50 milyarı bulacak. Mobilitenin yaygınlaşmasıyla insanlar artık her an her yerde bağlı kalmak istiyor. Öte yandan dijital bir bariyer olacağı öngörülen kablosuz ağ standardı WPA3 gibi koruma sistemleri dahi siber saldırılar karşısında çaresiz kalabiliyor. Dijital dönüşüm sürecindeki çözümlerimizi, hayati öneme sahip siber güvenlik önlemleri çerçevesinde sağlıyoruz.”

Müşteri deneyimini dijital dönüşüm sürecinin olmazsa olmazı olarak yorumlayan Nuelend, bu faktörün gelecekte kaliteli ürün ve rekabetçi fiyat politikasından çok daha kritik bir konumda olacağını belirtti ve ekledi: “Perakende sektöründe yükselişte olan teknolojik trendler arasında konum bazlı analiz var. Mobil cihazlar özellikle gençler arasında sıklıkla kullanılıyor. Mağazada sunulacak ücretsiz Wi-Fi ile çevrimiçi deneyimi satın alma sürecinin bir parçası haline getirmek mümkün. Yapay zeka mağazaya ikinci kez gelen müşteriyi Wi-Fi aracılığıyla gönderilen özel mesajla selamlayabilir, müşterinin mağazada gezdiği bölümleri analiz ederek, ilgi alanlarına uygu anlık indirim bildirimleriyle satın almaya teşvik edebilir.”

İhtiyaca göre ölçeklenebilir çözüm süreçleri

Bugün erişilen bağlantı gücünün temelinde ağ olduğunu hatırlatan Patrick Groot Nuelend, gelecekteki konumunu güçlendirmek isteyen markaları akıllı ağlara yatırım yapmaya çağırdı. Akıllı ağ aracılığıyla dijital dönüşüm sürecinde gerçekleşecek değişiklik veya sağlanacak yeni hizmetlerin kolaylıkla şirket yapısına entegre edilebileceğinin altını çizen Nuelend, geleneksel çözüm yöntemlerinin ayrı ayrı ele aldığı ihtiyaçları Smart OmniEdge teknolojisiyle tek potada erittiklerini açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Smart OmniEdge’in ölçeklenebilir yapısı sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen çözüm süreçleri mümkün hale geliyor. Firmaların tercihine göre çözüm süreçlerini ister bulut sistem ister cihazlar aracılığıyla sağlıyoruz. Üstelik Smart OmniEdge, Wi-Fi 6 teknolojisini de destekliyor.”

Güvenlik ve iş zekası çözümleriyle dijital dönüşüm

Konuşmasında veriyi doğru şekilde analiz ederek anlamlandırmanın önemine değinen Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce, “Dün bilgiye ulaşabilen kazanırdı. Bugün bilgiyi işleyebilen lider olacak. Eskiden yapay zekaya kodla öğrenme kabiliyeti veriyorduk, bugün yapay zeka temelli video analizi ile olayları gerçekleşmeden engelleyebiliyoruz.” diye konuştu.

Müşterinin aradığı ürünü bulamaması sonucu ihtiyacını başka mağazalardan gidermesiyle yaşanan müşteri kayıplarına karşın envanter doğruluğunun kilit rol oynadığını dile getiren İnce, RFID teknolojisi ile mağazaların daha verimli yönetileceğinin altınızı çizdi : “RFID teknoloji ile envanter düzeni sağlanıyor, eskiden ayda 1 yapılan stok takibi günlük olarak gerçekleştiriliyor, ürünün depodaki konumu süratle saptanıyor ve kasayla entegrasyon sağlayarak operasyonun hızlanmasına katkıda bulunuyor..”

Extreme Networks ve Sensormatic ortaklığında geliştirilen dijital dönüşüm etkinliği, komedyen ve yazar Kaan Sekban’ın eğlenceli sahne performansıyla noktalandı.