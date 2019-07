GittiGidiyor’un Mobil Uygulaması 10 Milyon Defa İndirildi!

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un, mobil cihazlarda hızlı ve kolay alışverişi mümkün kılan uygulaması 10 yaşında. Kullanıcılara sunulduğu günden bu yana 10 milyon kez indirilen mobil uygulama, son 5 yılda ise tam 15 kat büyüdü. Uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde sepet ortalaması son 5 yılda 2.5 kat artarken, mobil ticaretin payı toplam satışın içinde yüzde 55’e ulaştı. Mobilden satılan en pahalı ürün 36 bin TL ile ev sinema sistemi, en ucuz ürün ise 11 kuruş ile vida oldu.

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un mobil uygulaması 10’uncu yaşını doldurdu. 10 yıl önce kullanıcılarının tablet ve akıllı telefonlarla da hızlı ve kolay alışveriş deneyimini yaşamasını sağlayan platform, mobil uygulamasına dair dikkat çeken verileri aktardı.

Platformun verilerine göre, GittiGidiyor mobil uygulaması 10 yıl içinde 10 milyon kez indirildi. Mobil uygulama üzerinden gerçekleşen satışlar son 5 yılda 15 kat, yine son 5 yılda mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde sepet ortalaması 2.5 kat arttı. Mobil ticaretin payı ise toplam satışın içinde yüzde 55’e ulaştı. Mobilden satılan en pahalı ürün 36.000 TL ile ev sinema sistemi olurken, en ucuz ürün ise 11 kuruş ile vida oldu.

Mobilden alışverişi akşam saatlerinde yaptık

GittiGidiyor’un mobil uygulamasını kullanarak mobilden alışveriş gerçekleştiren kullanıcıların yaş aralığı 30-35 olurken, en çok pazartesi günü alışveriş yapıldı. Öte yandan, mobilden en çok alışveriş yapılan saat ise 22.00-23.00 saatleri arası oldu.

Mobil ticaretin payı yükseldi

Türkiye’de internet ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticarette kullanım alışkanlarının değiştiğini belirten GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, günümüzde geçmişe kıyasla mobilden daha fazla alışveriş yapıldığını ifade etti. Mobil ticaretin payının, toplam satış içinde yüzde 55’e ulaştığını aktaran Fedar, “Akıllı telefon ile e-ticaret birlikteliği alışverişi her an mümkün kılarak tüketici alışkanlıklarına yön veriyor. Dolayısıyla kullanıcılar, geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yapıyor. 2021 yılında mobil ticaretin tüm e-ticaret içindeki payının yaklaşık yüzde 73 olması bekleniyor” dedi. Fedar, yakın bir gelecekte de gelişmiş ekonomilerde her 5 kişiden 3’ünün online alışveriş için, her 10 kişiden 7’sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

2009’da bilgisayar oyunu, 2019’da cep telefonu!

Alışveriş sayısı ve e-ticarete duyulan güvenin artmasıyla yıllar içinde mobilden satın alınan ürünlerin de değiştiğini anlatan Fedar, şöyle devam etti: “2009 yılında mobil uygulamada en çok bilgisayar oyunları, oyun konsolu ve ekran koruyucu gibi ürünler tercih edilirken; 2019 yılına gelindiğinde hızlı tüketim ürünleri arasında yer alan bebek bezinin ilk sıraya yerleştiğini, onu cep telefonu ve kedi & köpek mamasının izlediği görüyoruz.”