Dünyanın En Ufak Tam Kare Aynasız Fotoğraf Makinesi Tanıtıldı

Fotoğraf dünyasında daha çok, üst seviye lensler üretmesiyle tanınan Sigma bir sürpriz yaparak tam kare aynasız fotoğraf makinesi Sigma FP modelini tanıttı. İşte dünyanın en küçük ve en hafif aynasız fotoğraf makinesinin özellikleri.

Sadece 370 gram

113 x 70 x 45mm boyutuyla dünyanın en ufak tam kare aynasız fotoğraf makinesi unvanını elde eden Fortissimo Pianissimo yani FP, 24,6 megapiksel Bayer temelli tam kare (FF) BSI-CMOS sensör (Low pass filtresi yok) üzerine kurulu. 370 gram ağırlığındaki model, bünyesinde herhangi bir vizör taşımıyor. L-Bayonet bağlantısı gövdesiyle aynı boyutta olan fotoğraf makinesi, arkasında sabit bir LCD ekran taşıyor.

Saniyede 18 kare seri çekim

ISO 6 değeri dikkat çeken tam kare aynasız fotoğraf makinesi, 4K çözünürlükte 24p video çekimi gerçekleştirebiliyor ve 14 bit RAW (DNG) fotoğraflar çekebiliyor. Elektronik perde kullanan makine, saniyede tam 18 kare seri çekim yapabiliyor.

HDMI, mikrofon ve USB 3.1 bağlantıları bulunan makinenin sonbahar aylarında satışa sunulacağı söyleniyor. Fiyatı ise belirsiz.