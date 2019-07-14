Buluttaki Veri Sızıntıları Çoğunlukla Kullanıcıdan Kaynaklanıyor

Kaspersky tarafından hazırlanan “Bulut güvenliğini anlamak: Uygulama avantajlarından tehditler ve endişelere” başlıklı yeni raporda, açık bulut altyapısında yaşanan vakaların ardında bulut hizmeti sağlayanların yaptıklarından çok müşterilerin olduğu belirtildi.

Şirketler, bulut platformlarında saklanan verilerin güvenliğinden bulut hizmet sağlayıcılarının sorumlu olduğunu düşünüyor. Ancak kurumsal veri sızıntılarının yaklaşık yüzde 90’ı (KOBİ’lerde yüzde88, kurumsal şirketlerde yüzde 91), bulut hizmet sağlayıcının yaşadığı sorunlardan değil müşterilerde çalışanların sosyal mühendislik yöntemleriyle hedef alınmasından kaynaklanıyor.

Bulut hizmetlerinden yararlanan kurumlar iş süreçlerini daha esnek bir şekilde halledebiliyor, sermaye harcamalarını azaltabiliyor ve BT ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabiliyor. Öte yandan, bulut altyapısının sürekliliği ve verilerinin güvenliğinden de endişe ediyorlar. KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin en az üçte biri (KOBİ’lerde yüzde 35, kurumsal şirketlerde yüzde 39), dışarıdan alınan BT altyapısı hizmetini etkileyecek vakalardan da çekiniyor. Böyle vakalar, bulut hizmetlerinin getirdiği faydaları ortadan kaldırıp üstesinden gelmesi zor olan ticari riskler ve itibar kayıpları yaşatabiliyor.

Kurumlar genellikle harici bulut platformlarının güvenliğinden şüphelenirken, asıl zayıf noktanın çok daha yakınlarında olduğunu fark etmiyorlar. Bulut hizmetlerinde yaşanan vakaların üçte biri (yüzde 33) çalışanları hedef alan sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleşirken, vakaların yalnızca yüzde 11’i bulut hizmet sağlayıcısının hatalı faaliyetleri nedeniyle yaşanıyor.

Siber güvenlik önlemleri yetersiz

Yapılan anket, dışarıdan destek alındığında yeterli siber güvenlik önlemleri almak için yapılması gerekenler olduğunu gösteriyor. KOBİ’lerin yalnızca yüzde 39’u ve kurumsal şirketlerin de yüzde 47’si bulut hizmetlerine özel bir koruma sistemi kullanıyor. Bunun ardında, şirketlerin siber güvenlik için bulut altyapı sağlayıcısına güvenmesi yatıyor. Şirketler ayrıca standart uç nokta koruma sistemlerinin bulut ortamlarında hiçbir olumsuz etki yaratmadan düzgün bir şekilde çalıştığına da inanıyor.

Kaspersky Global Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Maxim Frolov, “Açık buluta geçen tüm şirketlerin atması gereken ilk adım, kurumsal verilerden ve içindeki iş yüklerinden kimin sorumlu olduğunu anlamak olmalı. Bulut hizmet sağlayıcıları platformlarını ve müşterilerini korumak için özel siber güvenlik önlemleri alıyor fakat tehdit müşteri yönünden geldiğinde bu durum hizmet sağlayıcının sorumluluğundan çıkıyor. Yaptığımız araştırmada, şirketlerin çalışanlarının siber güvenlik farkındalığına daha çok dikkat etmesi gerektiğini ve bulut ortamlarını içeriden gelen tehditlere karşı koruyacak önlemler alması gerektiğini gördük.” dedi.

Verilerin bulutta güvenli bir şekilde kalmasını isteyen şirketlere Kaspersky şu önlemleri almayı tavsiye ediyor: