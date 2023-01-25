Metaverse Deneyim Alanı Otokoç Metazone Ziyarete Açıldı

Otokoç Otomotiv, sürdürülebilir Web 3.0 stratejisi ve vizyonu ile bu yeni dünyada birçok ilki barındıran projesi Otokoç Metazone’u, Decentraland -111,10 koordinatlarında yayına aldı. Decentraland’de 7 parsel kullanımıyla Türkiye’de de en büyük alana sahip olması dikkat çekiyor. Otokoç Otomotiv, Web 3.0 iletişimini devam ettireceği, alana özel kampanyalar düzenleyeceği, şirket içi etkinliklere ev sahipliği yapacağı, farklı markalarla iş birliği yapılabilen, sanat ve iş dünyası ile entegre olabilen Otokoç Metazone’u oluşturdu. Bu deneyim merkezinin yer aldığı alanın tamamında, 7 parselin 4 parselinde ana yapı, 2 parselinde iki ayrı silindir bina ve 1 parselinde billboard yer alan park alanı bulunuyor.

Otokoç Metazone’da ana yapıyı oluşturan her katta farklı bir tema ziyaretçileri karşılıyor. Giriş katında, şirketin 9 ülkede faaliyet göstermesine ithafen 9 dilde “Merhaba” ile karşılayan ve tüm Otokoç Otomotiv markalarının yer aldığı Otokoç World Zone yer alıyor. Birinci katta 2. el araç satışı ile ilgili sadece Metaverse’e özel kampanyaların kurgulanacağı Otokoç Showroom Zone, ikinci katta marka iş birlikleri, sponsorluklar ve sosyal sorumluluk projelerinin yer aldığı Otokoç Co-Creation Zone yer alıyor. Otokoç Metazone’un teras katında ise sosyal etkileşim ve deneyim için tasarlanmış Otokoç Social Zone bulunuyor. İkinci binada Otokoç Agile Zone ve üçüncü binada ise Otokoç Art Zone yer alıyor. Son parselde ise dijital billboard ve Otokoç Metapark park alanı ziyaretçileri karşılıyor.

Web 3.0 Vizyonumuzun ve Uzun Süreli Bir Çalışmanın Ürünü

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak; “Günümüz dünyasında deneyimin kelime anlamından öteye geçtiği noktadayız, hayatın her alanında farklı bir deneyim, hatta oyunlaştırma söz konusu. Markalarımızla da gerçek anlamda sürdürülebilir deneyim paralelindeki gelişmelere, uzun süre, öncü olarak nasıl entegre oluruz felsefesiyle baktık ve nihayetinde dünyada da birçok alanda muadili olmayan ve Web 3.0 vizyonumuzun bir ürünü olan bu çalışmaya imza attık. Metaverse’te yer alma ve NFT üretmenin ötesinde, her anlamda gerçek topluluklar ve faydalar ekseninde çalıştığımız işlerin başlangıcında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Otokoç Otomotiv’in 95. Yılında Metaverse

Kaynak şöyle devam ediyor; “Otokoç Otomotiv olarak Web 3.0’daki gelişmeleri yakından takip ediyor ve oluşturduğumuz Otokoç Metazone deneyim merkezi ile geleceği bugünden kurgulamanın ve öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Otokoç Metazone’da 11 markamız ve fütüristik yaklaşımımız ile kullanıcılara en iyi deneyimi yaşatmak için yola çıktık. Bilgi, avantaj, eğlence, sosyal etkileşim, sanat, agile çalışma, park, reklam alanı gibi birçok farklı temayı bir araya getirdik. Amacımız ziyaretçilerin tekrar gelebileceği, keyif alacağı ve fiziksel dünyamız dışında da kendini ifade edebileceği bir yer yaratmaktı. Bugün geldiğimiz noktada Otokoç Metazone’un buna hizmet edeceğine gönülden inanıyoruz. Web 3.0 ile ilgili çalışmalarımız ve yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek. Otokoç Metazone’un kapsayıcı içeriği ile hem Cumhuriyetimizin 100. Yılı hem de Otokoç Otomotiv’in 95. Yılı olan zaman diliminde hayata geçmesinden ötürü ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Buna özel NFT çalışması da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Otokoç Otomotiv; NFT, Metaverse ve DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon / Decentralized Autonomous Organization) üzerinde projeler üretmek üzere başladığı Web 3.0 yolculuğunda, ilk olarak 2022 yılında dev Fenerbahçe forması ile Avis’in Fenerbahçe sponsorluğuna istinaden kulübün yeni sezonunu kutlamıştı.

Sanatsal ve Sosyal İş Birlikleri

Otokoç Otomotiv, marka iş birlikleri üzerinden yaratılacak sinerji ile Web 3.0 dünyasının dinamiklerini birlikte keşfetmeyi amaçlıyor. Otokoç Art Zone’da yer alacak ve yakın zamanda açıklanacak olan sanatsal iş birlikleri ile birlikte Otokoç Social Zone’da Otokoç Metazone’un teras katı, sosyal etkileşim ve eğlence odaklı düzenlendi ve Divan Pub şeklinde tasarlandı. Otokoç Metazone’a gelen kullanıcılar Divan Pub’da keyifli zaman geçirerek birbirleriyle etkileşime girebilecek.

Otokoç Agile Zone ve Otokoç Art Zone

Otokoç Otomotiv’in Agile çalışma prensibiyle hazırlanmış Otokoç Agile Zone’da Otokoç Otomotiv çalışanları agile çalışmayı Metaverse’te deneyimleyebilecek.

Otokoç Art Zone’da ise iş birliği yapılan markalar, kendi çalışmalarını gerçekleştirip NFT koleksiyonlarını sergileyebilecek.

Web 3.0 Billboard ve Metapark

Otokoç Metazone’da ayrıca metaverse reklamları için bir billboard ve park alanı yer alıyor. Bu alanda da markalar, Web 3.0 topluluklarına mesajlarını ulaştırabilecek.

Odağına insanı alan ve müşterilerine en kaliteli hizmeti sunabilmek için her alanda kendini yenilemekte ve geliştirmekte Otokoç Otomotiv, bu yaklaşımı doğrultusunda yaptığı Web 3.0 hamlesiyle geleceğin dünyasına şimdiden adım atıyor, kullanıcılara ve markalara çok katmanlı bir deneyim imkanı sunuyor.