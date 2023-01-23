Yemeksepeti Market İndirimlerinden Aile Ekonomisine Büyük Katkı

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nin market ürünleri teslimat hizmeti Yemeksepeti Market, kullanıcılarına sunduğu aylık rutin konsept kampanyalarının yanı sıra; Haftanın Kahramanları, Fırsat Sepeti ve Beraber Güzel Kategorisi altında sunduğu indirimlerle ev bütçelerini rahatlatıyor.

Ürün gamını sürekli büyüterek özellikle sıcak ve pişmiş taze ürünler konusunda kullanıcılara daha fazla seçenek sunan Yemeksepeti Market, seçili depolarındaki fırınlarda her sabah taze simit, poğaça ve farklı fırın ürünlerini hazırlayarak kullanıcılarına sıcak servis yapıyor. Kullanıcılarına, istedikleri ürünleri istedikleri zaman hızlı ve pratik şekilde ulaştıran Yemeksepeti Market, hizmetiyle olduğu gibi, fiyat avantajlarıyla da h-ticaret dünyasına örnek oluyor.

İndirimde ürün çeşitliliği sunuluyor

Sadece belirli gruplardan ürünlerde değil, ürünlerin gruplarının çoğunda yaygın biçimde indirimler düzenleyen Yemeksepeti Market, ortalama 4.800 adet aktif üründen her ay ortalama 2.500 ürünü kampanyalarına dâhil ediliyor. Tüm ürünlerin yarısından fazlasını indirimlerle kullanıcılarına ulaştıran Yemeksepeti Market’in haftalık bazda kampanyaya dâhil ettiği ürün sayısı 600’ü geçiyor.

Haftanın Kahramanları ve Fırsat Sepeti daima aktif

Yemeksepeti Market’in 2022 Haziran’ında hayata geçen “Haftanın Kahramanları” kampanyası, birden fazla kullanıcı kitlesine hitap eden, satış performansı yüksek ürün ve kategorilerden en az 70 adet kahraman ürünü bulunduruyor. Haftalık olarak güncellenen ürünler arasında kullanıcılar, farklı ihtiyaçlarına uygun fiyatlı karşılıklar buluyor.

İndirim kampanyalarında çok sık yer almayan ürün ve kategorilerde, çeşitli oranlarda ve daha uzun süreli olacak şekilde 250 ürün çeşidine indirim tanımlanan Fırsat Sepeti konsepti de Yemeksepeti Market’te çok seviliyor. Her gün verilen 100 Yemeksepeti Market siparişinden 11’inde Fırsat Sepeti’nden faydalanılırken; 100 siparişin 28’inde ise Haftanın Kahramanları kampanyasından faydalanılıyor.

Rutin konseptler ve paket ürünlerde özel indirimler

Birbiriyle uyumlu birden fazla ürünün paket olarak sunulduğu ilgi çekici kampanyalar, Beraber Güzel Kategorisi ile kullanıcılara “çok al az öde” mantığıyla bütçe avantajı sunuyor.

Her gün ortalama 250-300 adet paket indirimin sunulduğu Yemeksepeti Market’te tüm bu indirimlerin yanı sıra, ayın belli günlerinde düzenlenen konsept kampanyalar da bulunuyor. Her ay 2 haftada 1 olacak şekilde Sağlıklı Yaşam (Fit Pazartesi) kategorisindeki ilgili ürünlere %25 indirim uygulanıyor.

Hafta sonu sipariş trafiği ve yüksek sipariş sayılarına ulaşılan saatlere göre planlanan, her ay 2 haftada bir olacak şekilde, en az 250 ürün %25-%40 arası indirimlerle satılıyor. Bu kurguların yanı sıra ayda iki defa Pazar günleri aktif olarak 300’den fazla ürünü kapsayan %50 indi