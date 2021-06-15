Uluslararası ticarette blokzinciri tabanlı sınır ötesi ödeme sistemleri tartışmaya açılıyor. Türkiye Bilişim Vakfı insiyatifi olan Blockchain Türkiye Platformu’nun düzenlediği webinar’da, sınır ötesi ödeme sistemlerinde blokzinciri uygulamaları ele alınacak.

Avrupa Birliği Parlamentosu’nun gündemindeki ‘Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret için Blokzinciri’ çalışmaları konusunda Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) insiyatifi olan Blockchain Türkiye Platformu’nun çalışmaları sürüyor. Uluslararası ticarette blokzinciri uygulamaları bir dizi webinar’da konunun tarafı uzmanlar, düzenleyiciler ve sektör profesyonelleri ile tartışmaya açılıyor.

Blockchain Türkiye Platformu Üretim, Lojistik ve Taşımacılık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen webinar serisinin yedincisi yarın yapılacak. Sınır ötesi ödeme sistemlerinde blokzinciri kullanımının ele alınacağı webinar’ı Dış Ticaretin Finansmanı Uzmanı ve Marco Polo Network Trade Finance Danışmanı Meral Şengöz modere edecek. Toplantıya Garanti BBVA Nakit Yönetimi Ürün Yönetimi & İş Geliştirme Müdürü Cem Soydemir, Inted Ltd. Kurucu Ortağı Haluk İnanmış ve TCMB Finansal İnovasyon Gn. Md. Yrd. Mehmet Zahid Samancıoğlu katılacak.

Uluslararası ticarette blokzinciri uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yürüten KPMG Ülke Başkanı ve Blockchain Türkiye Platform Üretim, Lojistik ve Taşımacılık Çalışma Grubu Başkanı Murat Alsan, küresel ticarette sınır ötesi ödeme süreçlerinin genellikle birkaç gün sürdüğünü ve döviz kuru dalgalanmalarından etkilendiğini, bu nedenle sınır ötesi ödemelerin maliyetli olduğunu söyledi. Blokzinciri tabanlı sınır ötesi ödeme sistemlerinin hızlı, şeffaf, güvenilir bir süreçle ve maliyeti de azaltarak çözüm sunduğunu belirten Alsan, şöyle konuştu:

“Mevcut sistemde sınır ötesi ödemeler yapmak maliyetlidir çünkü bankalar her zaman birbirleriyle doğrudan iş birliği yapmaz. Bu nedenle dolaylı transferi kolaylaştırmak için aracı bankalarla çalışırlar. Aracı bankalar toplam transfer tutarından bu hizmet için ücret alır. Bu trafikte günlük işlemlerde gecikmeler yaşanır, hatalar olur, uluslararası ticaret doğrudan etkilenir maliyetler artar. Ticari finansmanda blokzinciri çözümleri bankaları, şirketleri, ticaret ortaklarını, ödeme sağlayıcıları, varlık borsalarını birbirine bağlamayı, yabancı para transferini şeffaf, güvenli ve neredeyse ücretsiz bir uluslararası işlem sisteminde gerçekleştirmeyi amaçlar. Örneğin bir konteyner gemisi, yükü limana teslim ettiğinde tedarikçi otomatik olarak anında ödeme alabilir. Bu gibi otomatik işlemler, ayrıntıların sadece bu işlemde yer alan katılımcılar tarafından görüntülendiği özel izinli bir blokzinciri sayesinde mümkündür.”

KOBİ’ler için fırsat var

Blokzinciri tabanlı sınır ötesi ödeme sistemlerinin KOBİ’ler için de önemli fırsatlar yarattığına değinen Alsan, “KOBİ’ler ürünlerini e-ticaret pazarında veya diğer kanallarda yurt dışına satarken büyük işletmelerle ediyor. İşlem ücretleri ve daha büyük karşılaştırmalı maliyetler göz önüne alındığında KOBİ’ler basitleştirilmiş ve daha ucuz sınır ötesi ödeme sistemlerinde daha fazla kazanç elde edebilir. Yüksek maliyetli süreçler nedeniyle çalışamadıkları bankalar yerine ticari finansman ve ödeme çözümleri sayesinde düşük maliyetli alternatif çözümlerden yararlanabilirler” dedi.