Citrix Hibrit Çalışmanın Zorlukları Konusunda Şirketleri Uyarıyor

Hibrit model dikkatle yönetilmezse çalışma alanında adaletsizlik ve yanlı bir tutumun ortaya çıkmasına yol açabilir

Küresel salgın, uzaktan çalışmanın üretkenliği artırabildiğini, bağlılığı geliştirebildiğini ve maliyetleri düşürebildiğini ortaya koydu. Ayrıca çalışanlar da gelecekte en azından zaman zaman bu şekilde çalışmaya devam etmek istiyor. [about%3Ablank]Citrix Systems, Inc.’ın (NASDAQ:CTXS) gerçekleştirdiği [about%3Ablank]araştırma, çalışanların %90’ından fazlasının esnek çalışmayı tercih ettiğini ve şirketlerin %82’sinin esnek çalışma olanağını sağlamak ve onun getirebileceği avantajlardan yararlanmak için hibrit modellere geçmeyi planladığını gösteriyor.

Ancak, bu geçiş bazı riskler içeriyor. Hibrit çalışma modelleri görünüşte cazip olsa da yeni bir dijital uçurum yaratma potansiyeli taşıyor ve bu uçurum denetim altına alınmazsa hızla iki sınıf işçi yaratacak ve çalışma alanını adaletsizlik ve yanlı bir tutumla dolduracak. Şirketlerin bu hamleyi başarıyla gerçekleştirebilmesi için hem uzaktaki hem de ofisteki çalışanlara eşit ölçüde, şeffaf ve verimli bir şekilde odaklanabilme ve işbirliği etme, inovasyonu ve işte büyümeyi destekleyen anlamlı katkılarda bulunma olanağı tanıyan, adil bir ortam yaratan teknolojileri ve yeni çalışma politikalarını hayata geçirmesi gerekecek.

Citrix İş Stratejisi Başkan Yardımcısı Tim Minahan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Küresel salgının dayattığı sürekli uzaktan çalışma modeli birçok açıdan şartları herkes için eşitledi. Uzaktan çalışma dünyasında herkes ekranda birbirine eşit kutularda görünüyor ve bir projeye katılmak için herkes bilgiye ve fırsatlara aynı şartlarda erişiyor. Şirketlerin, hibrit modellere geçerken, hiçbir çalışanın çalıştığı yer dolayısıyla dezavantajlı duruma düşmemesini sağlamak ve daha esnek çalışma modellerinin etkinlikte ve üretkenlikte sağlayabileceği gelişmelerden yararlanmak için bu tutarlı, kapsayıcı ve adil deneyimi koruması gerekir.”

Dijital uçurumu etkili bir şekilde daraltmak için

Şirketler, hibrit çalışmanın yaratma tehdidinde bulunduğu dijital uçurumu etkili bir şekilde daraltmak için, ekiplerin, işin nerede yapılması gerekiyorsa orada yapılması amacıyla uygulamalara ve bilgiye sürekli olarak erişebildiği ve projeler için işbirliği edebildiği ortak ve şeffaf bir ortam sağlayan paylaşılan dijital bir çalışma alanı kurmalı. İşbirliğine dayalı ve adil çalışma yöntemlerini teşvik eden politikalarla desteklenen bu tür çalışma alanları, çalışmanın her yerden verimli olarak yürütülmesini destekleyebilir.

Çalışanların işbirliği etmek ve işlerini her yerde, ofiste, evde ya da yolda yapabilmek için ihtiyaç duyduğu çalışma kaynaklarına güvenilir erişim

Kurumsal ve kişisel bilgilerin güvenliğinin her türlü cihazda ya da yerde korunmasını sağlayacak bağlama dayalı güvenlik

Yürütmeyi kolaylaştıracak, işbirliğini geliştirecek ve bütün ekip üyeleri için nereden çalıştıklarına bakılmaksızın adil erişim ve bilgi paylaşımı sağlayacak paylaşılan bir ortam

Adaleti Kurmak

Şirketler [about%3Ablank]Citrix Workspace™ çözümündeki araçlardan yararlanarak etkili hibrit çalışma ortamları oluşturup sağlayabilir ve çalışanların bu ortamlarda başarılı olabilmesi için normlar getirebilir. Ayrıca, şirketler, artık Citrix’in bir parçası olan Wrike platformunun işbirliğine dayalı çalışma yönetimi yetenekleri sayesinde, ister bir ofiste iş arkadaşının yanında oturuyor isterse farklı coğrafi bölgelerden ekiplerle çalışıyor olsun, çalışanların bilgiye ve projenin durumuna eşit şekilde erişebilmesini ve işe katkıda bulunabilmek ve işi yürütebilmek için eşit yeteneğe sahip olmasını sağlayabilir.

Citrix Workspace şirketlerin, çalışma süreçlerini otomatikleştirmek ve çalışanlarının ve işlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayan çözümler oluşturmak için kullanabilecekleri düşük kodlu iş akışı araçlarını da içerir. Örneğin, Citrix, iş akışı otomasyon aracı olan [about%3Ablank]Citrix Podio™ aracını kullanarak bir uygulama oluşturdu. Bu uygulama ekiplerin, bu hususları dikkate alarak dağıtılmış ortamlarda nasıl çalışacaklarına dair sözleşmeler oluşturmalarına olanak tanıyor:

Toplantıların tek ya da birden çok yerde gerçekleştirilmesi

Ekip üyelerinin toplantıya bireysel kameralar ya da konferans salonu kameraları kullanarak katılması

Farklı coğrafi bölgelerde bulunan çalışanların katılımını sağlamak için kullanılabilecek işbirliğine dayalı çalışma yönetimi araçları

Yine Citrix Workspace’te bulunan diğer bir uygulama çalışanların en etkin ve üretken şekilde çalışabilmek için ihtiyaç duydukları alana, ihtiyaç duydukları anda ve yerden erişebilmelerini sağlıyor. Çalışanlar dizüstü bilgisayarlarından, tabletlerinden ya da mobil cihazlarından:

Zamanlarını en iyi şekilde kullanabilmek amacıyla ne zaman, nereye gideceklerine karar verebilmeleri için bir ofiste kimlerin olabileceğini görüntüleyebilir

Ekipleriyle işbirliği edebilmek ya da müşterilerle bağlantı kurabilmek için bir yere ihtiyaç duyduklarında bir konferans salonunu ayırtabilir

Odaklanabilecekleri ve bireysel işlerini halledebilecekleri sakin bir alan istiyorlarsa bir ofis ayırtabilirler

Minahan sözlerini şöyle bitirdi: “Hibrit çalışma geleceğin yaklaşımlarından biri ve bu modelin doğasındaki riskleri kavrayan ve geçişlerini dikkatle planlayan şirketler tuzaklardan kaçınabilir ve çalışanların her yerden inovasyon gerçekleştirebilmek ve yaratıcılık göstermek için eşit fırsatlar yakalayabileceği ve hem kendilerinin hem de şirketlerinin başarısına katkı sağlayabileceği kapsayıcı ortamlar geliştirebilir” dedi.