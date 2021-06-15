GAMEPLUS’tan oyunseverlere iki yeni müjde

Turkcell’in oyun platformu GAMEPLUS’ın Premium kampanyasıyla en yeni oyunlar daha da uygun fiyatlı hale geliyor. Dünyanın en popüler bulut oyun servislerinden NVIDIA GeForce NOW’a Türkiye’deki sunucularından yüksek performanslı erişim sağlayan GAMEPLUS’ın yeni kampanyasıyla oyunseverler, 1 aylık 74.9 TL olan Premium paketini 15 Haziran’dan itibaren aylık sadece 59.9 TL’ye gelecek şekilde, 3 aylık paketle 179.9 TL’ye satın alabilecek. İlk sunucusu Ankara’da olan GAMEPLUS, mükemmel oyun deneyimini artırmak için Türkiye’deki ikinci sunucusunu ise Temmuz ayının ilk haftasında İstanbul’da devreye alacak.

En yeni oyunların pahalı donanımlara gerek olmadan bulut üzerinden yüksek performansla oynanabilmesini sağlayan NVIDIA GeForce NOW servisini Türkiye’deki oyuncularla buluşturan Turkcell’in oyun platformu GAMEPLUS, 3 aylık indirimli Premium paketini www.gameplus.com.tr üzerinden oyunseverlere açtı.

Oyunseverler yeni kampanyayla 1 aylık fiyatı 74.9 TL olan mevcut Premium paketini 15 Haziran’dan itibaren aylık sadece 59.9 TL’ye gelecek şekilde, 3 aylık paketle 179.9 TL’ye satın alabilecek. 3 aylık Premium paketini tercih eden kullanıcılar; uzatılmış oturum süresi, öncelikli erişim hakkı ve RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

Oyunculara ücretsiz sunulan mevcut Basic paketinde ve 1 aylık 74.9 TL’lik Premium paketlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak. Oyunseverler abonelik süresi sona erdiğinde yenilenen paketlerle en iyi GeForce NOW deneyimini sürdürebilecek.

Türkiye’deki ikinci sunucu İstanbul’a

Şubat ayında başlayan beta döneminden beri oyun severler tarafından büyük ilgili gören GeForce NOW powered by GAMEPLUS, Türkiye’deki ilk sunucusunu Ankara’da kurup oyun severlere üstün hizmet sunmaya başlamıştı. GAMEPLUS, mükemmel oyun deneyimi artıracak ikinci sunucuyu Temmuz ayının ilk haftasında İstanbul’da devreye alacak. Her iki sunucu sayesinde oyuncular Türkiye sunucuları üzerinden şimdiye kadarki en iyi GeForce NOW deneyimine sahip olacak.