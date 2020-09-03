Turizm ve ulaşım sektöründe tüketiciye cevap veren dijital pazarlama stratejileri kazandıracak

Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency, Turizm ve Ulaşım Sektörü 2020 İkinci Çeyrek Raporu’nu yayınladı. Rapora göre COVID-19’a bağlı 2. çeyrekte oluşan %60’ı geçen ziyaretçi kayıplarını geri kazanmak ve ziyaretçi dönüşümünü artırmak için şirketlerin web sayfalarında değişen kullanıcı ihtiyaçlarına göre ürettiği çözümler önem kazanıyor.

Zeo Agency, 2019 ve 2020 yıllarının 2. çeyrek dönemlerini kıyaslayan Turizm ve Ulaşım Sektörü Dijital Pazarlama Raporu’nu yayınladı. Markaların pazar paylarındaki değişimi ve kullanıcı davranışlarındaki dinamik hareketleri derinlemesine inceleyen raporda sektör; otel ve konaklama, ulaşım, seyahat içerikleri olmak üzere üç başlıkta inceleniyor.

Kullanıcı ihtiyaç ve davranışlarına cevap verecek şekilde oluşturulan dijital stratejilerin öneminin COVID-19 sürecinde daha da görünür bir duruma geldiğini belirten Zeo Agency’den SEO Takım Lideri Tevfik Mert Azizoğlu; “Seyahat yazıları/içerikleri popülaritesini korumaya devam ederken konaklama sitelerinin COVID-19’a özel oluşturduğu otel listeleme filtreleri ve ürün listeleme sayfaları sayesinde doğru iletişim sağladıklarını ve Haziran ayı gibi tatil sezonunun başlangıcında trafik almaya başladıklarını görüyoruz. Hayatımızda uzun vadede yer etmeye devam edecek pandemi alışkanlıklarına yönelik yeni içerikler üretmeye, kategori ve ürün sayfalarımızı COVID-19 iletişimi ile beraber kurgulamaya devam etmek hem aranma hacimlerini yakalamak açısından hem de sitemize gelen ziyaretçilerin dönüşümlerini arttırmak açısından da oldukça önemli” dedi

İkinci çeyrekte %60’ı geçen ziyaretçi kayıpları

Sektördeki web sitelerine gelen toplam ziyaretçi ortalamasının bu yıl COVID-19 etkisiyle üç kategoride dramatik bir şekilde düştüğü göze çarpıyor. 2019 ve 2020’nin ikinci çeyreklerinin karşılaştırıldığında; otel ve Konaklama kategorisinde 199,9 milyondan 64,41 milyona gerileyen ziyaretçi sayısıyla %67,78’lik bir daralma yaşandı. Ziyaretçi hacmi Ulaşım kategorisinde 287,7 milyondan 101,5 milyona düşerek %64,72’lik bir kayba dönüşürken, Seyahat İçerikleri kategorisinde ise 43,34 milyondan 16,13 milyona gerileyen rakamla %62,78’lik düşüş görüldü. Toplam trafik hacminde markaların sahip olduğu paylara bakıldığında ise hizmetlerini konaklama, bilet satışı ve içerik gibi seyahatin farklı ihtiyaçlarına tek bir noktadan cevap verecek şekilde çeşitlendiren web sitelerinin sektörü domine etmeye devam ettiği görülüyor.

Seyahat yasaklarının kalkmasıyla kullanıcılar en çok uçak bileti araması yaptı

Raporda, sektörün 3 kategorisi bir arada ele alındığında en fazla trafik alan 10 web sitesinin en az 6’sının ortak sıralandığı ve en fazla hacme sahip olan 10.000 ortak anahtar kelime inceleniyor. Zeo’nun 1. çeyrek raporuna göre 2019’a kıyasla Ocak, Şubat ve Mart ayları toplamındaki anahtar kelime aranma hacminde büyük bir değişim bulunmuyordu. Ancak COVID-19’a bağlı olarak sıkı önlemlerin alındığı ve seyahat yasaklarının uygulandığı 2020 Nisan ve Mayıs aylarında aranma hacminde ciddi bir düşüş göze çarpıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber oluşan yoğun talebe bağlı olarak ise 2019’a göre Haziran ayında yaşanan %40,98’lik artış, arama hacimlerindeki ivmeyi yeniden pozitife doğru çevirdi.

Ülkemizde Mart ayında başlayan pandemi dönemiyle birlikte daha güvenli tatil seçenekleri araştırmaya başlayan kullanıcıların davranışları, 2020 ilk çeyrekte normalin dışında artış gösteren kelimeler arasında bungalov & dağ evi ile doğa & kamp gibi konseptleri öne çıkarmıştı. Normalleşme sürecinin başladığı ve seyahat yasağının ikinci çeyrekte kullanıcıların en çok uçak bileti ve ucuz uçak bileti aramaları yaptığı görüldü. Hem koronavirüs ile ilgili gelişmeleri takip etmek hem de tatil planlarının yeniden gündeme gelmesi Avrupa ülkelerine yapılan aramalarda da dikkat çeken artışlara sebep oldu.