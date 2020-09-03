Brisa’nın yapay zeka temelli ekip arkadaşı ROBİ, akademi seviyesinde vaka çalışmasına dönüştü

Türkiye lastik sektörü lideri ve sanayinin öncü şirketlerinden Brisa, şirket çalışanları tarafından hayata geçirilen “iyi uygulamaları” akademi seviyesinde vaka çalışmalarına dönüştürerek BRİKİM projesini başlattı.

Brisa’nın akademi ve iş dünyasına ışık tutmak, öğretim üyelerinin ve üniversite öğrencilerinin çalışmalarına katma değer sunmak amacıyla yola çıktığı projenin ilk meyvesi, Brisa’nın dijitalleşme yolculuğunda önemli adımlardan olan yapay zekâ temelli iş arkadaşı ROBİ oldu.

“ROBİ: Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüm” vaka çalışması Prof.Dr.Nükhet Vardar ve Brisa çalışanlarının katkıları ile hazırlanarak, dijital vaka kütüphanesi Markalarfisildiyor.com üzerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı.

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, şirket çalışanları tarafından hayata geçirilen iyi uygulamaları BRİKİM adı altında akademi seviyesinde vaka çalışmalarına dönüştürmek amacıyla yeni bir atılım başlattı. Bu atılımın ilk meyvesi, Brisa’nın yapay zeka temelli robotik iş arkadaşı olarak tanımladığı ve iş süreçlerini otonom hale getirerek çalışanlara yüksek verimlilik sağlayan ROBİ’nin vaka çalışması oldu. Uluslararası arenada ilk olarak Academy of International Business’ın 2020 Miami Konferansı’nda, Prof.Dr.Nükhet Vardar tarafından ROBİ vakasının derslerde nasıl kullanılacağı anlatıldı.

“ROBİ: Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüm” vaka çalışması, Prof.Dr.Nükhet Vardar ve Brisa çalışanlarının katkıları ile hayat buldu. Vaka çalışması yeni nesil öğrenme yöntemlerine göre hazırlanarak dijital vaka kütüphanesi Markalarfisildiyor.com üzerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı. Yurt dışında da akademik makale olarak değerlendirilerek Türkiye’den Örnek Vaka olma potansiyeli taşıyan ROBİ: Yapay Zekâ ile Dijital Dönüşüm’ vaka çalışması, RPA teknolojisi, görüntü işleme, chatbot ve yapay zeka yazılımları ile geliştirilen ROBİ’nin şirkete yüksek verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlayan başarı hikayesine ışık tutuyor.

Ayda 11 binden fazla çalıştı

Dijitalleşme alanına yaptıkları yatırımları ve somut sonuçlarını akademik gelişimin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Küresel salgın dönemi ile sosyal etkileşim ve ekonomik hareketliliğin sağlanmasında kritik önem taşıyan dijitalleşme alanında uzun yıllardır önemli yatırımlara imza atıyoruz. Bu yatırımlarımızın meyveleri olan çalışmalarımızı ise akademik gelişime sunmak bugün, her zaman olduğundan çok daha büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda Markalar Fısıldıyor iş birliği ile sunduğumuz ilk vaka çalışmamız olan ‘ROBİ: Yapay Zekâ ile Dijital Dönüşüm’, Finans, İnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri ve Satış-Pazarlama başta olmak üzere 11 departmanımızda dönüşüm yaratan robotik çalışmamızın tüm detaylarını ele alıyor. ROBİ, şirketimiz içerisindeki dijital okuryazarlık ve veriyi kullanma yeteneklerinin gelişiminde önemli bir role sahip. Aynı zamanda dijitalleşme odaklı Akıllı Kültür stratejimizin de temelinde yer alıyor. ROBİ, bugün işlerimizi %50 ilâ %99 oranında daha hızlı ve verimli yapmamıza olanak sunuyor. Ayda 11 binden fazla kez çalışan ROBİ ile şimdiye kadar 32 iş sürecimizi hayata geçirdik. Çalışanlarımız tekrar eden işleri ROBİ’ye devrederek, katma değerli işlere daha fazla zaman ayırma imkanına kavuşuyor, ihtiyaç duydukları bilgilere ROBİ sayesinde saniyeler içerisinde erişebiliyorlar. Bu da çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve bayilerimizin memnuniyetine pozitif etki ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Akademik takvimin sonbahar dönemi ile yeniden başlaması ile üniversite öğrencileri ve hocalarımızla bir araya gelerek daha fazla katma değer sunma konusunda heyecanımız büyük.” diye konuştu.

BRİKİM projesi kapsamında Markalar Fısıldıyor plaftormu iş birliği ile ele alınacak diğer vaka konuları ise Brisa’nın bayilerinin ihtiyaçlarını anlık olarak karşılamak üzere kurduğu dijital bir üs olan ‘GENBA Room’ ve nakit yönetimini iyileştirme çalışmaları üzerine olacak. Brisa, sektöre ışık tutan diğer iyi uygulamalarını da akademisyenler ve öğrencilerle vaka çalışması olarak buluşturmaya devam edecek.