Siber suçların maliyetlerinin 6 trilyona ulaşması bekleniyor

Siber suçların küresel çaptaki maliyetinin 2021 yılı sonuna kadar 6 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Her an siber saldırı tehlikesi altında olan şirketlerin ise yaptıkları yatırımlara rağmen yanlış bakış açılarına sahip olduklarını belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, inanmaya acilen son verilmesi gereken 5 siber güvenlik efsanesi üzerinden şirketleri uyarıyor.

Siber güvenlik ve iş dünyası, günümüzde birbirinden ayrı tutulamaz konumda bulunuyor. Özellikle de siber tehditlerin boyutları ve yarattıkları zararlara bakıldığında işler daha da ciddiye biniyor. Cybersecurity Ventures tarafından gerçekleşen siber güvenliğe dair küresel çaptaki pazar araştırmaları da 2021 yılı sonuna kadar 1 trilyon doların üzerinde siber güvenlik yatırımları gerçekleştirecek olan iş dünyasının 6 trilyon dolarlık siber suç maliyetleri ile karşı karşıya kalacağını öne sürüyor. Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın önde gelen küresel sağlayıcısı WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez’e göre, şirketlerin siber güvenlik yatırımlarını gerçekleştirmeden önce siber güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltmeleri gerekiyor. İşte şirketlerin siber güvenlik tarafında doğru bildikleri 5 yanlış;