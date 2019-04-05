WhatsApp Kullanıcıları Şaşkın!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta yapılan son güncellemeden sonra ilginç bir hata ortaya çıktı.

WhatsApp kullanıcılarının bazıları tarafından keşfedilen hatada bireysel sohbetlerde veya grup sohbetlerinde, birden fazla mesaj aldığınızda kişinin ya da grubun adı bildirim çubuğunda gözükmüyor.

WhatsApp’a mail yağmuru

Hatayı alan kullanıcılar WhatsApp’ı mail yağmuruna tuttu.WhatsApp ise hatayı kesinlikle kabul etmedi.

Yeni güncelleme

WhatsApp geçtiğimiz hafta iOS beta için güncelleme yayımlamış ve bildirim ekranında grup sohbetlerinin önüne özel emoji eklemişti. WhatsApp’ın sadece Android sürümünde karşılaşılan bu problemin de WhatsApp’ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığının göstergesi olduğu varsayılıyor.