Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong Oldu!

Honor, Huawei Grubunda Malezya pazarından sorumlu olan Kevin Kong’u Honor Türkiye Başkanı olarak atadı.

Şubat 2019 itibariyle Honor Türkiye Başkanı olarak görev yapacak olan Kong, iş yönetimi ve büyüme operasyonuna liderlik yapacak.

Kevin Kong kimdir

HUAWEI Grubunda uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda çalışan Kevin Kong, 2010-2014 yılları arasında Avusturalya’da HUAWEI Kıdemli Marka Yöneticisi olarak görev aldı. 2014-2018 yılları arasında Malezya’da şirketin operasyon ve yönetim hedeflerini üstlenerek başarılı çalışmalara imza attı.