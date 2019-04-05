Huawei ve Honor Çift Marka Stratejisi İçin Yeni Hedeflerini Açıkladı!

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu şirketin yeni stratejik hedeflerini açıkladı. Richard Yu, 2012 yılında belirledikleri ve ulaştıkları hedeflerinden yola çıkarak, yeni hedefleri ve çift marka stratejisinin detaylarını paylaştı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, Sina Weibo hesabında yeni stratejik hedeflerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre belirlenen hedefler aşağıdaki gibi sıralanıyor:

HUAWEI’nin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olması.

HONOR’un Çin’in en büyük 2. akıllı telefon üreticisi, dünyanın ise en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olması.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, HONOR ile HUAWEI arasında sağlam bir çift marka stratejisi sürdürürken, ileri teknolojiye sahip ürünlerinin geliştirilmesinde HONOR’u destekleyerek, teknolojik yenilik, kanal dağıtım ve perakende stratejileri konusundaki yatırımlarını arttırarak devam edecek. Her iki marka da ileri görüşlü bakış açışını sürdürecek ve akıllı, tam bağlantılı bir dünya yaratmaya yardımcı olacak. Richard Yu “Huawei Tüketici Elektroniği Grubu’nun yepyeni bir aşamaya geldiğine” ve “HUAWEI ve HONOR’un bu yıl dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağına” inanıyor.

Bu yeni hedefler, şirketin 2012 yılında yine Richard Yu tarafından belirlenen yedi stratejik hedefine ulaşılmasının ardından geliyor:

ODM markalı olmayan operatör özelleştirmeli ürünlerden bağımsız bir OEM markasına dönüşme Alt ve orta seviye cihazlardan en üst seviye cihazlara geçiş Yüksek satış hacmine sahip ancak düşük karlı ve ultra düşük teknolojili telefonların satışının durdurulması HiSilicon dört çekirdekli işlemcilerin ve Balong çipinin kullanılması E-ticaret alanında büyük gelişim sağlanması Emotion UI kullanıcı deneyimi tasarlanması Küresel donanım endüstrisinde en iyi oyuncu olunması

Gelir arttı

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, şirketin gelirini yüzde 48,4 artışla yükseltti.

Geçen yıl, Huawei’nin tüketici işletmesi, yıllık yüzde 45,1 artışla 348,9 milyar RMB satış gerçekleştirerek şirketin gelirine en büyük katkı sağladı. HONOR, küresel sektördeki gerilemeye rağmen güçlü büyümeyle lider konumunu güçlendirdi. IDC’ye göre, küresel akıllı telefon pazarı, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde gönderilerde bir önceki yıla göre % 3,1 düşüş kaydetti. Ancak HONOR bu trendi yakaladı ve yüzde 27,1 artış sağladı. Ayrıca, HONOR 2018’de uluslararası satışlarda yüzde 170’in üzerinde artış elde etti. HONOR, 2018’de yüzde 29.4 artışla küresel çevrimiçi satış hacminde ikinci olarak yer aldı.

2018 yılı Nisan ayında Türkiye pazarına girerek hızlı bir başarı grafiği sergileyen Honor markası bugüne kadar biri amiral gemisi olmak üzere toplam 11 ürün piyasaya sürdü. Özellikle gençlerin ilgisini çeken, farklı tasarımlı ve teknolojik gelişmeleri içinde barındıran ürünlerle piyasaya heyecan getiren Honor, Türk tüketicilere sunduğu ürün alternatiflerini çoğaltmaya devam ediyor.