Samsung Galaxy S10 5G Telefonun Fiyatı Belli Oldu!

Samsung, 20 Şubat tarihinde ilk kez karşımıza çıkan 5G teknolojisine sahip ilk telefonlarından biri olan Galaxy S10 5G modelinin fiyatını belirledi.

Samsung, Türkiye’de satışa sunmayı planlamadığı Galaxy S10 5G, 5G teknolojisiyle fark yaratıyor. 1440p+ piksel çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED HDR10+ ekranı bulunan Galaxy S10 5G, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor.

Grafik arabirimi olarak Adreno 640 GPU’yu kullanan Galaxy S10 5G, iki farklı depolama seçeneği ile geliyor: 256 GB, 512 GB. 8 GB’lık RAM sayesinde, sekmeler arasındaki geçişlerin hızlı olacağı kesin olan Galaxy S10 5G akıllı telefonda,12MP, f/2.4-f/1.5 değişken diyaframlı ana kamera + 12MP, f/2.4 telefoto kamera + 16MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü bulunuyor.

Ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısıyla gelen Galaxy S10 5G, Android 9.0 Pieişletim sistemi yüklü olarak kutudan çıkıyor.

Kablosuz ters şarj özelliği sayesinde başka telefonları kablosuz şarj edebilen Galaxy S10 5G telefonun 256 GB’lık modeli 1.230 dolardan, 512 GB’lık modeli ise 1.370 dolardan piyasaya sunulacak.

5G destekli S10, ilk etapta İngiltere, İspanya, İsviçre, Fransa, İtalya, Almanya, Güney Kore ve Amerika’daki kullanıcılara sunulacak.