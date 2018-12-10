LG’den Yeni Ses Ürünleri Serisi: LG XBOOM

Güney Koreli elektronik devlerinden LG, mobil ürünler ailesindeki ses ürünleri grubuna yeni bir seri ekledi. Bu yeni ürün serisinin adı LG XBOOM olarak belirlendi. Taşınabilir Bluetooth hoparlör XBOOM Go’nun yanı sıra, sesli asistan olarak XBOOM AI ThinQ akıllı hoparlör de boy göstermiş oldu. Yeni ürün ailesi ve ilk üyeleriyle ilgili detaylar yazımızda.

Günümüzde mobil cihazların müzik çalar işlevini daha değerli hale getiren yüksek kaliteli Bluetooth hoparlörler yaygınlaşmalarını sürdürüyor. Buna ek olarak, evlerde ve ofislerde sesli asistan olarak akıllı hoparlörler de boy göstermeye başladı. LG‘nin bu alanda yoğunlaşan yeni serisi LG XBOOM, zamanlama açısından oldukça iyi bir çıkış yapmış oldu.

Karaoke sevenlerin ilgisini çekecek

Şirketin XBOOM mini modeli ve hepsi bir arada komponentleri 1.800 Watt değerinden başlayan ve 5.000 Watt değerine kadar çıkan performansıyla kalabalık partilerin favori ürünü arasında bulunuyor. Pro DJ Wheel’in gelişmiş özellikleri ile herkesin DJ olabilmesini sağlayan LG XBOOM, Karaoke hayranları için de hemen hemen her şarkının vokal parçasını ayarlayabiliyor. LG OK99’un Grab & Move kolu ve tekerleri ise portatif ses sistemi tanımını tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

Dinleyicileri eşsiz kalitesi, kullanıcıları ise rahatlığıyla büyüleyecek şekilde tasarlanan LG XBOOM Go (PK3 / PK5 / PK7 modelleri), markanın güçlü ses ve parti eğlencesi mirasını kucaklamaya devam ediyor. Meridian’ın gelişmiş ses teknolojisi ile hayata geçirilen XBOOM Go hoparlörleri, kompakt boyutlarına rağmen gelişmiş bas seslerinin yanı sıra güçlü ve hatasız bir ses performansı sunuyor.

Kayıpsız ve pürüzsüz yüksek kalitede ses

24bit / 576kbps yüksek çözünürlüklü ses akışı için Qualcomm’dan aptX HD’yi destekleyen ilk kablosuz hoparlör olan XBOOM GO, ayrıca yüksek ses kalitesine sahip audio filmleri Bluetooth üzerinden aslına uygun bir şekilde koruyan da ilk kablosuz hoparlör. LG’nin Meridian ile olan ortaklığı ile hayata geçen bu hoparlörler kullanıcılara, yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas sağlıyor. LG XBOOM AI ThinQ’daki kayıpsız yüksek çözünürlüklü ses, stüdyoda kaydedilen sesleri de aslına uygun bir şekilde çoğaltabiliyor.

LG’nin Meridian ile iş birliği ile hayata geçirilen LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas sesleri sunuluyor. Bunun yanı sıra stüdyoda kaydedilen sesler de aslına uygun bir şekilde çoğaltılabiliyor. LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde ayrıca (WK7 ve model WK9 modelleri) kullanıcının yalnızca bir sesle işlerini halletmesine yardımcı olmak için Google Asistan özelliği bulunuyor.

Türkçe desteği pek yakında!

Google Asistan bağlantısı ile diğer uyumlu akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyor. Şu an için yalnızca İngilizce olarak desteklenen Google Asistan’ın önümüzdeki dönemlerde Türkçeye de uyarlanması bekleniyor.

60. yıl dönümünde, ses kalitesine yoğunlaşarak ve bu alandaki Ar-GE girişimlerine yoğun olarak yatırım yapan LG, bu stratejisi kapsamında XBOOM özelinde Meridian Audio ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Dünyanın ilk dijital aktif hoparlörünün ve ilk audiophile kalitesinde kompakt disk oynatıcısının arkasındaki şirket olan Meridian, Master Quality Authenticated (MQA) gibi devrim niteliğindeki ses teknolojilerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır.