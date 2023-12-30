Unicornların yolu: Elit eğitimden daha fazlası

Araştırmanın odak noktası, Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmekte olan pazarlardaki en değerli 200 unicorn şirketinin kurucuları. Geleneksel başarı öykülerinden farklı bir resim çizen bu çalışma, girişimcilik mitlerini yerle bir ediyor.

İlk olarak, ABD’nin en parlak unicorn kurucularının yarısından fazlasının göçmen veya ikinci nesil göçmen olduğunu görüyoruz. Bu, girişimcilik dünyasında çeşitliliğin ve kültürlerarası etkileşimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gelişmekte olan pazarlardaki kurucuların ise genellikle kendi bölgeleri içinde hareket eden, küresel bir bakış açısına sahip olmak için yurtdışında eğitim veya iş tecrübesi edinmiş kişiler oldukları anlaşılıyor.

Eğitim konusunda ise elit üniversite mezunu olmanın bir zorunluluk olmadığı görülüyor. Kurucuların üçte biri üst düzey bir üniversiteden mezun olmuş olsa da, geriye kalanlar farklı akademik geçmişlere sahip. Bilim ve mühendislik alanlarındaki eğitimlerin, işletme derecelerine göre daha yaygın olduğu dikkat çekiyor.

Kariyer yollarına bakıldığında, bu kurucuların yalnızca %20’sinin seçkin firmalarda çalıştığı görülüyor. Ancak, bu girişimcilerin yarısından fazlası daha önce bir start-up veya scale-up’ta görev almış, hatta bazıları C-seviye yönetici pozisyonlarında bulunmuş.

Özellikle dikkat çeken bir nokta ise kurucuların yarısının seri girişimci olması. Bu, başarılı bir girişimci olmak için önceki deneyimlerin önemini vurguluyor. Ayrıca, bu kurucuların ortalama on yıllık iş deneyimine sahip olmaları, başarılı bir girişim için sabır ve zamanın gerekliliğini gösteriyor.

Gelişmekte olan pazarlardaki kurucuların, ABD’dekilere kıyasla farklı becerilere sahip olduğunu ve şirketlerini daha hızlı büyüttüklerini görmek ise ilginç. Bu kurucular, finans, danışmanlık, iş geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda deneyim kazanmış ve şirketlerini ortalama 5,5 yılda unicorn statüsüne ulaştırmışlar.

Son olarak, gelişmekte olan pazarlardaki unicornlar, gerçek sorunları çözme eğilimi gösteriyorlar. Fintech, e-ticaret ve lojistik/taşımacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren bu şirketler, milyonlarca insanın günlük yaşamını iyileştiriyor. Insider, Clip, Careem ve Rappi gibi şirketlerin hikayeleri, bu bulguları destekliyor.

Bu araştırma, girişimcilik yolculuğunun tek bir kalıba sığmadığını, başarının farklı yollarla elde edilebileceğini gösteriyor. Girişimciler için önemli olan, kendi yollarını bulmak, sabırlı olmak ve gerçek sorunları çözmeye odaklanmak. Unicorn olmanın sırrı, yalnızca büyük bir değerleme değil, gerçek bir etki yaratmakta yatıyor.