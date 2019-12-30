2019’da 1,5 Milyar Saat TV+ İzlendi

Türkiye’nin en çok tercih edilen mobil televizyon izleme platformu TV+, yeniliklerle güçlendiği 2019’da da 1,5 milyar saat izlenmeye ulaştı. En çok çocuk yapımları ve komedinin tercih edildiği TV+, sürprizlerine 2020’de devam edecek

“Sen Nereye TV Oraya” sloganıyla herkesin istediği yerden, istediği zaman dilediğini izleyebildiği platform TV+, 2019 yılı boyunca 1,5 milyar saat izlenmeye ulaştı. Zengin içeriğiyle her yaştan izleyiciye hitap eden TV+’ta en çok çocuklara yönelik diziler izlenirken, filmlerde de komedi türü tercih edildi. 2019’da 15 milyon indirmeye ulaşmanın da sevincini yaşayan TV+’ı, kişi başına düşen dakikaya göre en çok izleyen iller İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Adana, Bursa, Mersin, Gaziantep, Aydın ve İstanbul oldu.

Beşinci yılını tamamlayan TV+ 2019’da ulusal ve yerel kanal seçkisini, HD ve UHD formatta yayın yapan kanal sayısını artırdı ve 4 adet UHD kanal sayısı ile Türkiye’de lider oldu. Ayrıca TV+’ta 93 HD, 4 4K olmak üzere kanal sayısı 156’ya ulaştı. Binlerce film, dizi, belgesel ve çocuk filmini seyirciyle buluşturan platform, spor içerikleriyle de spor tutkunlarının adresi olmayı sürdürdü. Futbolda dünyanın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Ligi ve Alman ligi Bundesliga; basketbolda NBA’in yanı sıra Formula 1 ve MotoGP gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan TV+, dünyanın bir numaralı tenis turnuvası Wimbledon ve Roland Garros’u, 4K kalitesi ile seyirciyle buluşturdu.

TV+ seyircisi için bu yıl, özel içeriklerle dolu bir yıl oldu. Wild District, Victor Lessard, Beyond Appereances, The Son gibi dünyanın merakla takip ettiği diziler sadece TV+ Özel kapsamında yayınlandı. Büyük ilgiyle takip edilen bir diğer dizi olan Taboo da TV+ içeriklerine eklendi. Dünyada bilinmeyen hayatları, görülmedik yerleri konu alan TV+ özel yapımı belgesel “Saklı Dünyalar” serisi de 2019’da seyirciyle buluşan bir diğer özel içerikti. Ayrıca Türkiye’de sadece TV+’ta yer alan, dünyaca ünlü dönem dizilerine yer veren Epic Drama kanalı aracılığıyla Helen Hunt ve Sean Bean’in oynadığı, 2. Dünya Savaşı sırasında, cephenin gerisinde yer alan insanların sıra dışı yaşam öykülerine odaklanan, etkileyici drama Yanan Dünya – World on Fire ilk ve sadece TV+’ta yayınlandı. Captain Marvel, Avengers: Endgame, Toy Story 4, The Lion King, Lego Movie 2, Batman: Hush gibi ses getiren ve Hollywood’un gişe rekortmeni filmleri, beyazperde gösteriminin hemen ardından ilk kez TV+’ta izlendi. Tüm bunların yanı sıra Türkiye sinemasının son dönem en dikkat çeken ve sevilen filmleri de bu yıl TV+’taki yerini aldı.

Barış Zavaroğlu: “2020’de bundan daha iyisini yapacağız”

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, TV+’ın mobil uygulamada liderliğin güçlenerek devam ettiği bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek “Üstün teknolojik altyapımızı çocuklara yönelik yapımlarla, sporun dinamizmiyle, dizilerin heyecanıyla, filmlerin duygularıyla destekledik. Özel içeriklerle fark yaratmaya başladık. Seyircimizin dokusuna uygun yapımlarla izlenirliğimizi ve bilinirliğimizi artırdık. Sponsorluklarımızla sanatın ve sinemanın yanında olduğumuzu gösterdik. Ayrıca engellilere yönelik uygulamalarımızla herkesin bu keyfe ulaşması için çalıştık. Fırsat eşitliği yolunda önemli mesafe kat ettik. 2020’de bütün bu saydıklarımızı ve daha fazlasını yaparak global bir marka olma yolunda yürüyeceğiz” dedi.

Yılın en heyecanlı anlarında nefesler tutuldu

Dünyanın nefesini tutarak izlediği spor karşılaşmaları da TV+’ta büyük ilgi gördü. Roger Federer – Novak Djokovic Wimbledon Finali, İngiltere Premier Lig – Manchester City – Tottenham Maçı, Euro2020 Grup Eleme Maçları ve Rafael Nadal – Medvedev ABD Açık Tenis Finali maçları, 2019’da TV+’ın en çok ilgi gören spor içerikleri oldu.

TV+’tan 2020 sürprizleri

TV+, 2019’da ilk kez yayına aldığı dizilerin yeni sezonlarını seyirciyle buluşturmaya devam edecek. Büyük ilgi gören The Son’ın ikinci sezonu ocak ayı sonuna doğru yayınlanmaya başlayacak. Victor Lessard’ın ikinci sezonu da yılın ilk aylarında seyirciyle buluşacak. TV+ Özel belgesel içeriği Saklı Dünyalar ise Manila isimli dördüncü bölümüyle yayınlanacak. Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Supernatural ise TV+’ta yayınlanacak diziler arasında bulunuyor. Bilimkurgu, dram dizisi Project Blue Book da bu yılın merak eden yapımlarından biri olarak TV+’taki yerini alacak. Çocukların da birbirinden eğlenceli yapımları izleyebildiği TV+, bu yıl Kukuli ve Planet Cosmo’yu minik izleyicileriyle buluşturacak.

TV+ 2019’da da sanatın en yakın destekçisiydi

Türkiye’nin prestijli sinema festivallerine sponsor olarak kültür sanata katkısını gösteren TV+; 55. Antalya Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali ve İKSV’nin düzenlediği Filmekimi’nin resmi sponsorluğunu üstlendi. TV+ sponsorlukların yanı sıra kendi ismiyle organize ettiği sinema etkinlikleriyle de sinemaseverlerin hayatında yerini aldı. Bir gelenek haline gelen Bomontiada’da TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, dünyaca ünlü bağımsız filmler sinemaseverlerle buluştu. TV+ ile Sıra Dışı Sinema etkinliği ise sinema deneyimini bir adım öteye taşındı. Görselliğiyle büyüleyen yapımlar, o filmin dokusuna uygun olan İstanbul’un tarihi mekanlarına taşındı ve izleyiciler unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Tüm bu etkinliklerde gösterimi yapılan filmler, görme engelli misafirler için sesli betimleme seçeneği ile sunuldu.

Engeller aşıldı, sinema herkese ulaştı

Sinemayı seven herkese bu zevki yaşatmayı ve onlara eşit şartları sunmayı amaçlayan TV+, engelli kullanıcıları için Engelleri Aşan Filmler Projesi’ni geliştirdi. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilerin de TV+’ın zengin içeriğinden faydalanmaları sağlandı. 555’inci kanalda yayını süren ve büyük ilgi gören Engelleri Aşan Filmler kategorisinde 25’in üzerinde film bulunuyor ve çeşitlilik her geçen gün genişlemeye devam ediyor.