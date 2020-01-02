2020 WiFi Trendleri

TP-Link, 2020 yılında Türkiye’de network pazarı ve öne çıkacak ürün gruplarına ilişkin tahminlerini açıkladı.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, 2020 yılında Türkiye network pazarına ilişkin öngörülerini ve beklentilerini açıkladı. 2019 yılının genel olarak BT (bilgi teknolojileri) pazarında sıkıntılı bir yıl olduğunu söyleyen TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, network pazarında da daralma yaşandığını belirtti. Buna karşın yeni teknolojileri pazara sunmayı sürdürdüklerini ifade eden Dinçer, “Kullanıcıların gereksinimlerine uygun ürünleri, en uygun koşullarda satışa sunduğumuz için 2019 yılında mevcut durumumuzu koruduk” dedi.

2019 yılında Mesh WiFi sistemlerinin en dikkat çeken ürün grubu olduğunu belirten Dinçer, “2020 yılında Mesh WiFi sistemlerine yatırımızı sürdüreceğiz. Şu anda piyasada en zengin Mesh ürün grubuna sahibiz ve 2020’de bu ailemiz daha da genişleyecek. Gerek kapasite gerek fiyat açısından her kullanıcıya uygun Mesh çözümümüz var” dedi.

2020’de AC Standardına Sahip Ürünler Çok Satacak

2020 yılında WiFi 6’lı (802.11AX) ürünlerin satışa sunulacağını söyleyen Dinçer, en çok satılacak ürünlerin ise 802.11AC’li ürünler olacağını vurguluyor. AX’li ürünlerin satışa sunulmasıyla AC teknolojisinin daha ucuzlayacağını ve 802.11N teknolojili ürünlerin piyasadan çıkmaya başlayacağını belirten Dinçer, “TP-Link olarak şu anda pazarda satılan modem, yönlendirici ve WiFi genişletici ürünlerimiz içinde AC teknolojili modeller ağırlıkta. 2020 yılı içinde N standardına sahip modellerimiz sona erecek. Giriş seviyesinde belki çok az model kalacak” diyor. Bu gelişmelerin sonucunda 2020 yılında Türkiye pazarında en çok AC standardına sahip WiFi ürünlerinin satılacağını söyleyen Dinçer, Mesh WiFi teknolojisinin de daha ulaşılabilir olmasına paralel olarak talebinin artmasını beklediklerini açıklıyor.

Kullanıcılara daima yeni teknolojilere yatırım yapmalarını salık verdiklerini ifade eden Dinçer, bu doğrultuda WiFi ürünü satın almak isteyenlerin artık AC altı standarda sahip ürünlere yatırım yapmamalarını öneriyor. “WiFi 6’lı ürünler gelmeye başladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde WiFi 6’lı yani AX standardına sahip ürünler pazarda ağırlık kazanacak. Bu nedenle bugün ağ ürünü alacak olanlar henüz WiFi 6’lı ürüne bütçe ayıramıyorlarsa mutlaka AC destekli ürünleri tercih etmeliler. Böylece daha uzun ömürlü bir yatırım yapmış olurlar” diyor.

“Yüzde 20 Büyüme Hedefliyoruz”

2019 yılında Türkiye network pazarında ciddi bir daralma yaşandığını söyleyen Dinçer, buna karşın mevcut durumlarını koruduklarını belirtiyor. 2020 yılında da pazardaki sıkıntının devam edeceğini öngördüklerini açıklayan Dinçer, “TP-Link olarak 2020 yılında toplamda yüzde 20 büyüme hedefimiz var. Bu hedef içinde büyük projeler –ISP’lere satışlar- yer almıyor. Bayi kanalı, mağazalar ve kurumsal satış projeleri ile yüzde 20 büyüyeceğiz. Servis sağlayıcı kurumların projelerinde de yine ağırlıklı olarak yer almayı hedefliyoruz ama yıllık hedefimizi belirlerken bunları dahil etmeden plan yapıyoruz. Projeler de dahil edildiğinde daha büyük bir büyüme elde edeceğimizi söyleyebiliriz” diyor.

Son yıllarda kurumsal ürünlere de ağırlık veren TP-Link, başta oteller olmak üzere pek çok kurumsal projeye imza attı. 2019 yılında kurumsal tarafta büyük başarılar elde ettiklerinin altını çizen Dinçer, “Her geçen gün çözüm ortağı sayımız artıyor ve farklı sektörlerde pek çok kurumda başarılı network projeleri gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında bu alanda çok daha büyük bir büyüme hedefimiz var. Kurumsal ürün grubumuzda satışlarımızı yüzde 59 artırmayı hedefliyoruz” diyor.

TP-Link’in Türkiye’de faaliyete başladığı 2010 yılından itibaren tüketicilere kaliteli ağ ürünlerinin de uygun fiyata sahip olabileceğini gösterdiğini bildiren Dinçer, 2020 yılında da kaliteden ve iyi hizmetten ödün vermeden en uygun koşullarda ağ ürünlerini tüketicilere –en yaygın dağıtım ağıyla- sunmayı sürdüreceklerini ifade ediyor.