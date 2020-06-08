2020 yılının ilk çeyreğinde küresel çapta en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre akıllı telefon sevkiyatları dünya genelinde bu yılın ilk çeyreğinde 275 milyon adede ulaşırken toplam sevkiyatlar içerisinde Android telefonların pazar payı ise yüzde 86 oldu. Aynı rapora göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada en çok satan Android telefon Galaxy A51 olurken Galaxy S20+ liste içinde premium segmentte yer alan tek akıllı telefon oldu.

Koronavirüs salgını her sektörü etkilediği gibi akıllı telefon pazarını da etkiliyor. Strategy Analytics tarafından yayınlanan son rapora göre salgın koşullarına rağmen akıllı telefon sevkiyatları dünya genelinde 275 milyon adete ulaştı. Toplam sevkiyatlar içerisinde Android telefonların pazar payının ise yüzde 86 olduğunun kaydedildiği aynı rapora göre, Android akıllı telefon sevkiyatlarında Samsung Galaxy A51 tek başına toplam 6,8 milyon adet satış rakamı ile dünyada ilk sırada yer aldı.[1] Ayrıca yayınlanan dünya sıralaması listesinde Samsung Galaxy A10s ve Galaxy A20s cihazları da ilk 6 içerisinde yer alırken Galaxy S20+ aynı listede premium segmentte yer alan tek akıllı telefon oldu.*

Android segmentinin lideri Samsung Galaxy A51 oldu

Rapora göre 2020 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında Android akıllı telefonlar arasında en çok satan ürün Samsung Galaxy A51 oldu.* Orta segmentte amiral gemisi performansı sunan akıllı telefon modeli Galaxy A51, gösterdiği başarı ile rakiplerini geride bırakmış bulunuyor. Performans ve kamera yetenekleriyle ön plana çıkan Galaxy A51, akıllı telefon pazarında en çok satış oranına ulaşarak tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürün oldu.

Premium segmentte yer alan tek ürün Samsung Galaxy S20+

Dünya genelinde en çok tercih edilen ürünlerin öne çıktığı rapora göre, en çok satan Galaxy A51’in yanı sıra dünya sıralaması listesinde premium segmentte yer alan tek akıllı telefon olma başarısını gösteren ürün ise Samsung Galaxy S20+ oldu. Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu gösterdiği performans ile tüketicilerin beğenisini toplamış durumda.