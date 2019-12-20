ACCO Dünyanın İlk Otomatik Laminasyon Makinesini Tanıttı

ACCO’nun küresel laminasyon ve ciltleme markası GBC, dünyanın ilk tam otomatik laminasyon makinesi GBC Foton 30’u tanıttı. Kullanıcılar ilk defa laminasyon makinasına 30 adet kağıt ekleyip çalıştırarak hepsinin her zaman kaliteli bir şekilde lamine edilmesini sağlayabiliyor.

Sektöre yenilik getiren bu özellik, özel kartuş formatındaki makaralı film laminasyonunu ‘Otomatik Besleme’ kağıt teknolojisiyle birleştirerek geleneksel ve karmaşık laminasyon sürecini basitleştiriyor ve hızlandırıyor. Kullanıcıların yazıcıdaki gibi kağıtları Auto Feed kağıt tepsisine yerleştirmesi yeterli oluyor. Böylece inovatif Foton 30’un belgelerin üzerine laminasyon filmini otomatik olarak uygulaması için belgenin poşetin içine elle yerleştirilmesi gerekmiyor.

Tamamen otomatik olan, elle bir müdahale gerektirmeyen ve sıkışma yaşamayan GBC Foton 30’un içten ısıtmalı 4 silindirli sistemi yüksek kaliteli laminasyona sahip belgelerin oluşturulmasını sağlıyor. Cihazın gelişmiş sensörleri, en doğru sonuçlar için belgeyi ve filmin kalınlığını otomatik olarak tespit ediyor.

Diğer önemli özellikler arasında en doğru konumlama ve sınırlar için laminasyonunu sıkışmasını engelleyen entegre eğriliği düzeltme sistemi yer alıyor. Tepsideki sensör, belgenin en doğru şekilde kesilebilmesi için köşeleri tespit ve takip ediyor.

Çok yönlü bir kullanım sunan GBC Foton 30’da 3 çalışma modu bulunuyor. Bu modlar, tamamen otomatikten elle yerleştirme ve kesmeye kadar birçok imkan sunuyor ve standart olmayan boyutlara sahip farklı şekillerdeki kağıtlarla bile uyumlu hale geliyor.

Enerji tasarrufu sağlıyor

GBC Foton 30’da kullanıcı deneyimi kapsamında kolay ve hatasız kartuş yüklemenin yanı sıra enerji tasarrufu sağlayan ‘Otomatik Kapanma” gibi birçok özellik ve gösterge bulunuyor. ‘Hazır’ ve ‘Isınıyor’ göstergeleri, ‘Film Azalıyor / Bitti’ uyarı ışığı da verimli bir kullanım sunuyor.

ACCO Brands EMEA Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Ankaralı Efe, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yüksek hacimli laminasyon ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için ideal olan GBC Foton 30, GBC’nin 1990’da piyasaya sürdüğü taşıyıcı gerektirmeyen laminasyon makinelerinden sonra en önemli ürün tanıtımı olacak. Foton 30, laminasyon kategorisinin son 10 yılı içerisindeki en önemli yeni ürün olarak dikkat çekiyor. GBC, laminasyon ve ciltleme kategorisinde inovatif, yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretmeye devam ediyor.”

GBC Foton 30, 3.990 TL önerilen satış fiyatıyla satışa sunuldu.