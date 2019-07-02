Acer Nitro VG0 Serisi Monitörlerle Oyun Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Profesyonel ya da amatör tüm oyuncular bir oyun monitöründe öncelikle, oyunun heyecanını kesmeyecek bir görüntü hızı ve akışı ile tüm detaylara sahip olabilecekleri görsel çözünürlük arıyor. Tüm bunları tam anlamıyla karşılayan Acer Nitro VG0 serisinin 23,8 inçlik VG240Ybmiix, VG240YUbmiipx ve 27 inçlik VG270Ubmiipx modelleri teknik özellikleri ve tasarımı ile oyuncuların favorileri arasında yer alıyor.

1 ms tepki süresi

Acer Nitro VG0 Serisi Monitörler, Visual Response Boost™ teknolojisi ile 1 ms* tepki süresine sahip. 27 ve 23,8 inçlik Full HD ve QHD 75 Hz IPS monitörler, AMD Radeon FreeSync teknolojisi ve 1 ms tepki süresiyle görüntülerde yırtılma yaşatmıyor ve oyun tüm hızıyla kesintisiz olarak devam ediyor.

Visual Response Boost™ (VRB) teknolojisiyle hareket bulanıklığını ortadan kaldırarak net ve gerçekçi görüntüler sunan Nitro VG0 monitörler, Acer VisionCare özelliğiyle uzun oyun maratonlarında rahatlık sağlıyor. 6 yönlü renk ayarı sunarak kullanıcılara oyuna en uygun renk, ton ve doygunluk seviyesini belirleme şansı veren monitörlerin dahili siyah artırma özelliğiyle sunduğu görsel avantaj, özellikle stratejik oyunlarda üstünlük kazandırıyor.

Görüntüleri yatay ve dikey olarak 178 derecelik izleme açısında bozulmadan veren panelleri ve izleme alanını artıran ve birden fazla monitör kullanımına izin veren çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken monitörler, NTSC standart renk gamının yüzde 72’sini kapsayan ve 250 cd/m2 parlaklık sunan canlı renkler ve görüntüler meydana getiriyor. VESA montajına uygun olan monitörler masa alanından tasarruf etmek için duvara da asılabiliyor. Monitorlerde güçlü ses efektlerine destek veren 2 Watt gücünde iki hoparlör ile birçok farklı bilgisayara bağlanma imkânı sağlayan iki adet HDMI girişi bulunuyor.

Dahili Acer Display Widget özelliği, monitör ayarlarını rahatça yapabilmenizi sağlıyor. Acer Game Mode ise içeriğe göre görüntüleri optimize eden önceden ayarlanmış sekiz adet ekran moduna kısayol tuşu veya Ekran Menüsü içindeki ayar menüsünden kolayca erişilmesini sağlıyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer Nitro VG240Ybmiix 23.8″ 75Hz 1ms (HDMI+Analog) FreeSync Full HD IPS Monitör, 881 TL’den başlayan fiyatlarla

Acer Nitro VG240YUbmiipx 23.8″ 75Hz 1ms (HDMI+Display) FreeSync QHD IPS Monitör, 1.367 TL’den başlayan fiyatlarla

Acer Nitro VG270Ubmiipx 27″ 75Hz 1ms (HDMI+Display) FreeSync QHD IPS Monitör, 1.683 TL’den başlayan fiyatlarla

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir.