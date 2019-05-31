Acer Predator Thronos Oyuncu Kabini 2019 Computex Altın d&i Ödülü Kazandı!

Acer, Oyun Donanımı, Bilgi ve İletişim Donanımı, AR, VR ve İçerik ile IoT kategorilerinde mükemmel tasarıma sahip ürünleriyle yedi adet 2019 Computex d&i ödülü kazandığını duyurdu. Bu ürünler arasından Predator Thronos, Computex d&i Altın ödül; Akıllı Parkmetre Sistemi ise Computex d&i Özel ödülünü kazandı.

Predator Triton 900 oyuncu dizüstü bilgisayarı, üst seviye ConceptD 500 masaüstü bilgisayar, ince ve hafif Swift 7, Acer OJO 500 Windows Karma Gerçeklik Başlığı ve aiSage sınır bilişim cihazı da ödül kazanan diğer ürünler oldu. 90 şirketten 222 ürünün aday olduğu ödüller; aralarında üniversite, girişim sermayesi, endüstriyel tasarım, medya ve daha fazlasının bulunduğu farklı disiplinlerden gelen 20 kişilik jüri tarafından belirlendi.

“PC ürünlerimiz ve yeni çalışmalarımızın getirdiği yeniliklerin Computex d&i ödüllerinde takdir görmesi bizi mutlu etti. Bu ödüller, Acer’ın iki taraflı dönüşüm sürecinde ne kadar kararlı olduğunu ve yüzünü geleceğe döndüğünü kanıtlıyor.” diyen Acer Eş COO’su Tiffany Huang, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ar-Ge çalışmalarımızda yeniliklerin peşinde koşmayı sürdürerek kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler tasarlıyoruz.”

Predator Thronos Oyuncu Kabini

Predator Thronos, yeni nesil oyuncular için yepyeni bir oyun kabini deneyimi sunuyor. 1,5 metre uzunluğunda çelik bir yapıya sahip olan ürün, beyaz veya mavi hatlara sahip çift ton siyah rengiyle etkileyici görünüyor. Oyun içindeki etkilere göre titreyen koltuk, kullanıcının kendisini oyunun içinde gibi hissetmesini sağlıyor. Thronos’un ayarlanabilir koltuğu; ergonomik oturma bölümü tasarımına, ayak koyma yerine ve 140 derece arkaya yatabilen bir kabine sahip. Üründe üç adet 27 inç oyuncu monitörüne ve Predator oyuncu bilgisayarına yetecek kadar yer bulunuyor. Predator masaüstü bilgisayar, üç adet Predator monitör ve aksesuarlarla bir araya geldiğinde, Thronos bir oyuncu kabininden çok bir oyuncu üssüne dönüşüyor.

Akıllı Parkmetre Sistemi

Akıllı parkmetre sistemi; kapsamlı park uygulaması, parkmetreler ve sürücülerin cep telefonları üzerinden uygun park yerlerini gerçek zamanlı olarak görebildiği ve Acer’ın akıllı parkmetrelerine ödeme yapabildiği bir yönetim arayüzünden meydana geliyor. Uygulama, kullanıcıları istedikleri park yerine en iyi yoldan götürüyor. Böylece sürücüler zamandan tasarruf ediyor, trafik ve karbon salımı azalıyor. Sensörler ve görüntü tanıma teknolojisi arabaların park alanına girdiğini veya alanı terk ettiğini tespit ediyor, ardından park ücreti hesaplanıyor. Bu sayede, park yerleri ve ücretleri çok daha verimli şekilde yönetilebiliyor.

Predator Triton 900 – Dönüştürülebilen Oyuncu Dizüstü Bilgisayarların Evrimi

Yeni bir biçime sahip olan Predator Triton 900 oyuncu dizüstü bilgisayarında, 17 inç ekranı döndüren, açan veya yatıran, CNC ile işlenmiş Ezel Aero Hinge menteşe bulunuyor. Kullanıcılar dört farklı kullanım modu arasından tercih yapabiliyor: Triton 900 serisinin trackpad’i klavyenin yanında bulunuyor. Böylece kullanıcılar hem klavye hem de trackpad ile oyun oynarken ellerini daha doğal bir şekilde yerleştirebiliyor. Trackpad yalnızca 23,75 mm (0,94 inç) inceliğinde.

ConceptD 500 Masaüstü bilgisayar

ConceptD 500 film yapımcıları, animasyon sanatçıları, ürün tasarımcıları ve içerik üreticilere yönelik güçlü bir masaüstü bilgisayar. Üç soğutma fanıyla kasa içinde optimum termal hava akımı elde ediliyor. Üçgen şekilli ön panelden giren hava ConceptD 500’ün kasasının içinde dolaşıyor. 40 dB’lik gürültü seviyesi ise dikkat dağıtmayacak kadar sessiz. ConceptD 500’ün kasası beyaz kaplaması ve yumuşak hatlarıyla minimalist bir tasarıma sahip. Kompakt boyutlara sahip bu kasa hemen her çalışma alanına sığabiliyor. Kasanın üst kısmında ise ahşap görünümlü bir desen yer alıyor.

Swift 7 Ultra Kompakt Dizüstü Bilgisayar

Yeniden tasarlanan Swift 7 inanılmaz derecede ince ve hafif. Ürün 9,95 mm (0,39 inç) ile 1 cm’in altında kalınlığa ve 890 gram (1,96 pound) ile 1 kg’ın altında ağırlığa sahip. Üretimde kullanılan magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımları, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşımlardan iki ila dört kat daha güçlü olmalarının yanı sıra yüzde 20 ila 35 daha hafifler. Bu da dizüstü bilgisayarın 1 kg’ın altında olmasını sağlıyor. Acer bunlara ek olarak, şık ve seramik benzeri bir yüzey oluşturmak için mikro-ark oksidasyonlu bir kaplama kullandı.

Acer OJO 500 Windows Karma Gerçeklik Başlığı

Ayrılabilir tasarıma sahip ilk Windows Karma Gerçeklik Başlığı olan Acer OJO 500’ün kafa bandını çıkarmak ve başlığı kolayca temizlemek mümkün. Acer OJO 500, dahili bir göz bebeği mesafesi (IPD) çemberine ve göz bebeği mesafesini (göz bebekleri arasındaki mesafe) ölçmek için patentli bir akıllı uygulamaya sahip. VR başlıklarında bir ilk olarak, entegre ses sistemi sesi dahili hoparlörlerden kullanıcının kulaklarına yönlendiren patentli ses borusu tasarımı kullanıyor.

aiSage Nesnelerin İnterneti Sınır Bilişim Cihazı

aiSage, çalışmalarını gerçek zamanlı iş zekasıyla kolaylaştırmak ve geliştirmek isteyen şirketlere güçlü bir canlı yayın analitik çözümü sunuyor. Cihaz; analitik, makine öğrenimi, video oynatma, diğer işlemler ve Amazon Web Services (AWS) IoT için AWS’ye bağlı cihazlardan güvenli bir şekilde video yayını yapılmasını sağlayan Amazon Kinesis Video Streams çözümünü destekliyor.