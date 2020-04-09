Akakçe, yerel esnafla gücünü birleştiriyor

Tüketiciyi doğru ürün, doğru satıcı ve doğru fiyatla buluşturan karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe, bakkal, market, eczane, petshop gibi yerel teslimatı olan esnaf için bugünlere özel bir sipariş ve teslimat modeli oluşturdu.

Türkiye’de e-ticaret sektörünün referans merkezi Akakçe, yerel esnafla gücünü birleştirdi. Tüketiciye mümkün olan bütün fiyat seçeneklerini sunmayı hedefleyen Akakçe, dijital gücünü dağıtım yapabilecek olan tüm yerel esnafın hizmetine sundu. Böylece esnaf, kendi bölgesinde dağıtım yapabilecek ve o bölgedeki siparişleri kendisine yönlendirebilecek.

Akakçe yeni başlattığı proje ile bakkal, market, eczane, petshop gibi dağıtım yapabilecek tüm yerel esnaf ile çalışmayı hedefliyor. Bunun için bir başvuru sayfası oluşturan Akakçe, buraya kaydını yaptıran yerel esnafı da listelerine dahil ederek ücretsiz sipariş almasını sağlayacak.

“Bugünler içindir Akakçe!” sloganıyla hareket ederek küçük perakende esnafının zor günlerinde önemli bir misyon üstlendiklerini belirten Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, “COVID-19 salgını nedeniyle ticaretin olumsuz etkilendiği bir dönemde, işleri azalan bakkal ve market gibi yerel satıcıları da güçlü sipariş ağımıza ekleyerek, bu zor günleri hep birlikte atlatmak için çalışacağız. Salgın nedeniyle fiziken el ele veremediğimizden, dijital dünyada güç birliği yaparak tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.