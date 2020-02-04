Akakçe’den e-ticarete ‘broşür’ dopingi! Türkiye’nin e-ticarette gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatması için bugüne kadar online ticaretle tanışmamış geniş kitlelerin ilgisini çekecek ve onları sektöre kazandıracak yenilikçi uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin ilk karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe, ürün bilgilerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve e-ticarette dijital kanal farkını ortadan kaldıran ‘Broşür’ projesiyle bu ihtiyaca cevap veriyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre 2018 yılında yüzde 42 oranında büyüme gerçekleştirerek 60 milyar TL’lik ticaret hacmine ulaşan e-ticaret sektörü, Türkiye’nin hızlı büyüyen, gelişen, dinamik sektörleri arasında yer alıyor.

Sektörden gelen bu olumlu verilere karşılık Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında görülüyor. 2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü internetten ürün ya da hizmet satın aldı. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerine çıkıyor. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse bu oran ortalama yüzde 9 ve hızla artmaya devam ediyor.

Oysaki uygun fiyatlı ürün ve hizmet seçenekleri sunma özelliğiyle e-ticaret sektörü, her tüketicinin alım gücüne hitap edebiliyor. Bu durumda özellikle sektörün aktörleri ile tüketicilerin birbirlerine entegrasyonundaki eksiklik, e-ticaretin geniş kitlelere yayılmasının önündeki engellerden biri olarak değerlendiriliyor. Sektör profesyonelleri, Türkiye’nin e-ticarette gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatarak mevcut potansiyelini gerçeğe dönüştürmesi için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

Akakçe online ve offline ticareti ‘Broşür’de buluşturdu

Türkiye’de e-ticaretin referans noktası Akakçe, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, e-ticaretin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla Broşür projesini hayata geçirdi. Akakçe, kendi geliştirdiği tarama ve katalog sistemiyle broşürler yayına çıkar çıkmaz bunları online dünyanın fiyatlarıyla bir araya getirerek, tüketici için en anlaşılır şekilde yayınlıyor.

Bu sayede bir yandan geleneksel e-ticaret kullanıcısına broşür bilgisi verirken, diğer yandan da broşür bakma alışkanlığı olan geniş kitlelere sayısallaştırılmış ve akıllandırılmış broşürler sunarak, bu kanal farkını kapatmayı ve e-ticaretin çok daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

Fiyatların hem kendi içinde hem de e-ticaret sitelerindeki fiyatlarla karşılaştırılmasını sağlayan Akakçe, bu sayede online ve offline perakende arasında köprü görevi görüyor.

Şu anda Akakçe’de toplamda Türkiye’nin 76 ilini kapsayan yaklaşık 6.000 broşür yayınlanıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu çalışma sayesinde Akakçe, aylık trafiğine 1 milyonun üstünde yeni kullanıcı eklerken, 3,5 milyon ekstra sayfa gösterimi kazandı. Yeni kazanılan bu kitle daha önce e-ticarete hiç katılmamış tüketicilerden oluşuyor. Böylece Akakçe, çeşitli nedenlerle bugüne kadar e-ticarete uzak kalmış kesimi de online perakendeye dahil etmeyi başardı.

Tüketici uygun fiyatla tanıştı

“Broşürleri de Akakçe’ye dahil ederek bir yandan online alışverişi desteklerken diğer yandan da fiziksel perakende noktalarına alışverişçi yönlendirmeyi amaçladık” diyen Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, bu projeyle tüketiciye ‘bütün fiyat seçeneklerini gösterme ve bu sayede en uygun fiyatla buluşturma’ hedefini daha da genişlettiklerini söyledi. Broşür projesi ile birlikte online tarafta da var olan perakende mağaza zincirlerine yüzde 5 ila 10 arasında ek dijital trafik sağladıklarını vurgulayan Karataş, “Yine bu firmaların mağazalarına da tüketici trafiği kazandırmaya başladık. Tüm bu broşürler, özel alışveriş dönemlerinde etiketlendi ve tüketiciye daha kolay bir kullanım sunuldu. Broşür projesi ile Akakçe hem gelirinin hem de e-ticaretin büyümesine katkıda bulundu” diye konuştu.

Türkiye’nin %96’sını kapsıyor

Proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra Google aramalarında üst sıralara doğru yükselmeye başladığını dile getiren Karataş, sözlerine şöyle devam etti: “Beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü ve tüketiciler bize broşürlerini takip etmek istedikleri pek çok yeni firmanın ismini yollamaya başladı. Biz de bu sayede takip ettiğimiz broşür miktarını artırdık. Yerel perakende satıcılarının, yerel marketlerin de broşürlerini listelemeye başladık. Biz hala projeye yeni firma ve onun broşürlerini eklemeye devam ediyoruz. Coğrafi olarak Türkiye’nin yüzde 96’sını kapsayan broşürler Akakçe’de yer alıyor.”