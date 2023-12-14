Akbank ve Endeavor Türkiye, Yeni Nesil Start-Up’ları Yatırımcılar ve Girişimcilik Ekosistemi’yle Buluşturdu

Bu etkinlik, farklı sektörlerden 12 yenilikçi girişimciyi bir araya getirdi. Finans teknolojileri, oyun, perakende gibi alanlarda yapay zeka destekli çözümler sunan girişimler, Akbank Lab ve Endeavor’ın deneyimli mentorlarıyla iş fikirlerini geliştirme fırsatı buldular. Amaç, bu girişimlerin uluslararası alanda daha fazla yer bulmalarını sağlamak.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Civelek Yüce, girişimciliğin ekonomik gelişim ve istihdam yaratmada kritik rol oynadığına vurgu yaparak, programın Türkiye’nin lider bankası olarak Akbank’ın vizyonuna uygun şekilde girişimcilik ekosistemine katkı sağladığını belirtti.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de, Türkiye’den global ölçekte başarılı girişimciler çıkarmayı hedeflediklerini ve “Boost The Future” programının bu amaca hizmet ettiğini ifade etti. Program, girişimcileri sadece yerel değil, küresel başarıya ulaştırmak için tasarlandı.

Bu etkinlik, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve uluslararası alanda rekabet edebilir girişimlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu tür programlar, girişimcilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gereken desteği sunarak, hem yerel hem de global ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.