Çin’de Temizlik İşçilerine Akıllı Bileklik Takma Zorunluluğu Getirildi

Çin, temizlik işçilerine akıllı bileklik takma zorunluluğu getirdi.

Teknoloji alanında dünyanın ileri ülkelerinden sayılabilecek Çin, yapay zekada olduğu gibi takip sistemleri söz konusu olduğunda da adından fazlasıyla söz ettiriyor. Öyle ki Çin için akıllı bileklikler, Çin için bir baskı yöntemi. Çin, temizlik işçilerini daha yakından izleyebilmek için, GPS teknolojisini kullanan akıllı bileklikleri takma zorunluluğu getirdi.

Çalışmaya devam edin uyarısı

Akıllı bileklikler, temizlik işçilerinin konumlarını kayıt altına alıyor. Üstelik kullanıcısı 20 dakika süre sabit kaldığında, tekrar çalışmaya yönlendiren bir uyarı mesajı yolluyor.

Çin daha önce de sosyal kredi gibi çeşitli skandallara imza atmıştı. Çin’in MOBESE kameralarda yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk ülke unvanını elde etmesinin ardından temizlik işçileri için getirdiği akıllı bileklik takma zorunluluğu, Çin hükümetinin teknolojiyi her alanda kullanmak istediğinin göstergesi.

Sosyal medyadan tepki

Sosyal medyadan uygulamaya tepki gösteren bir kullanıcı, “Temizlik işçisi olmak zaten zor. Bu hiç insani değil” diye yazdı. Bir diğeri ise “Neden hükümet yetkililerine bu bilekliklerden taktırmıyorsunuz? 20 dakikadan fazla dinlenirlerse alarm çalar” mesajını paylaştı.