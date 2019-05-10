Xiaomi Akıllı Ürünlerine Yenisini Ekledi: Xiaomi Townew Akıllı Çöp Kutusu

Xiomi, akıllı telefonlarıyla gündemde olsa da ürettiği akıllı çöp kutusu ile ürün yelpazesinin genişliğini ortaya koydu. Akıllı saksı, akıllı çamaşır askısı, akıllı sürahi, su kalitesi ölçme kalemi gibi ürünleri de bulunan Çinli firma, tasarladığı akıllı çöp kutusu ile hijyen düşkünlerini sevindirecek. Peki, Townew adlı Xiaomi akıllı çöp kutusu nasıl özelliklere sahip?

Poşet ile uğraşmaya son

Kitlesel fonlama sayfası ile destek toplayan Xiaomi akıllı çöp kutusu, çöp torbası ile uğraşmaktan hoşlanmayanların çok işine yarayacak. 3.5 kilogram ağırlığında ve 240 x 310 x 402 milimetre boyutlarındaki çöp kutusu, kapağındaki mekanizma sayesinde çöp kutusu dolduğunda çöp poşetini sızdırmaz bir şekilde kapatıyor.

Kötü kokuya son

30 cm seviyesinde algılama yapabilen hareket sensörü sayesinde kapağını otomatik olarak açabilen Townew akıllı çöp kutusu, bünyesinde çok sessiz çalışan bir motor mekanizması taşıyor. Özel tasarlanan hava geçirmez yalıtımı ile çöp kokularının sızmasını önleyen ürünün kapasitesi 10 litre. Xiaomi akıllı çöp kutusu, gücünü alkali pilden alıyor ve iki adet pil ile 17 ay görevini layıkıyla yerine getirebiliyor.

Xiaomi akıllı çöp kutusu fiyatı

20 binden fazla kişinin desteğini alan bu akıllı çöp kutusunun fiyatı 30 dolar. Çin dışındaki pazarlarda satılıp satılmayacağı ise belirsiz.