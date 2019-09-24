‘Akıllı Evler’de Güvenlik İçin Avira ve TP-Link’ten İşbirliği

TP-Link ve Avira, akıllı ev kullanıcılarını internet tehditlerinden korumak için işbirliği yaptı. Yönlendiriciye yerleştirilmiş bir güvenlik çözümü olan Avira SafeThings, TP-Link’in Wi-Fi yönlendiricilerini ev koruyucularına dönüştürüyor.

WiFi ürünleri pazarında dünya lideri olan TP-Link, özellikle IoT (Nesnelerin İnterneti) güvenliği konusunda uzman olan Avira ile işbirliği başlattı. Akıllı ev kullanıcılarını internet tehditlerinden korumak amacıyla yapılan işbirliğinde, TP-Link yönlendiriciler (router) Avira SafeThings yazılımı yüklü olarak satışa sunulacak. Bu sayede TP-Link yönlendiriciler, akıllı ev koruyucuları haline geliyor.

TP-Link Network İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Pingii Li, yirmi yıldan fazla süredir network alanında lider bir marka olan TP-Link’in siber güvenliğe büyük önem verdiğini belirterek, “Son yıllarda IoT cihazları giderek daha yaygın kullanılmaya başlandı. Yönlendiriciler, IoT cihazlarını güvende tutmak için en uygun konumdaki ürünler. Kullanıcılarımızın evlerini daha güvenli hale getirmek için IoT güvenliğinde üstün olan Avira ile işbirliği yapmak bizim için bir ayrıcalık” diyor.

Yönlendiricilerin modern, internete bağlı evlerde güvenliği artırmak için en uygun ürünler olduğunu vurgulayan Avira CEO’su Travis Witteveen, “Akıllı evlerde, hangi cihazın neler yapabileceğini belirlemek ve kiminle iletişim kuracağını kontrol altında tutmak çok önemli bir konu. TP-Link ile işbirliğimiz, dijital dünyadaki insanları korumak için önemli bir dönüm noktası. Birlikte dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya IoT güvenliği sağlayacağız” diyor.

Risk artıyor

Evlerde kullanılan akıllı cihazların sayısı sürekli artıyor. Uzmanlara göre 2018’de 7 milyar adet olan akıllı cihaz sayısı, 2025’te 21.5 milyar adede çıkacak. İnternete bağlı taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletlerin yanı sıra kullanıcıların genellikle risk olarak görmediği akıllı TV’ler, bebek kameraları, giyilebilir cihazlar ve akıllı termostatlar da WiFi’a bağlanıyor ve güvenlik bu cihazlar için de önemli hale geliyor.

Akıllı cihazlar, müşterilerin fiziksel ve çevrimiçi yaşamları hakkında genellikle şifrelenmemiş büyük miktarda veri gönderebiliyor. Akıllı cihazın ne yaptığı, veri alışverişinde bulunup bulunmadığı ve bu kişisel verilerin belirli bir cihazın ihtiyaç duyduğu işlevselliğin ötesine geçip geçmediği genellikle belli olmuyor. Kullanıcıların risklere dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin, savunmasız akıllı termostatlar, ailenin evden uzakta olması durumunu hırsızlara söyleyebilir; siber suçlular bebek monitörünün video akışına erişebilir ve akıllı TV’ler daha sonra reklam verenlerle paylaştığı önemli miktarda kullanıcı verilerini toplayabilir.

Akıllı evlerde güvenli bir yarın için…

TP-Link, akıllı TV’ler, akıllı termostatlar ve ev ağına bağlı olan ve genellikle güvenlik yazılımı kullanmayan diğer tüm IoT cihazları dahil, internete bağlı tüm cihazlar için kapsamlı koruma sağlamak üzere Avira ile birlikte çalışmaya başladı.

Avira SafeThings ile güçlendirilmiş TP-Link Wi-Fi yönlendiricileri, gizlilik özellikleri, kötü amaçlı yazılım ve DDoS koruması ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir ev ağı güvenliği çözümü içerecek. Avira SafeThings, akıllı cihazların, siber saldırıların, yetkisiz uzaktan erişimin, kötü amaçlı yazılımların ve diğer tehditlerin yakalanmasındaki anormallikleri tespit etmek için yapay zeka ve makine öğrenme tekniklerini kullanıyor. Kullanıcılar mobil uygulama ile ağa bağlı tüm cihazları her yerden görüp denetleyebiliyorlar. Bu da akıllı evin güvende olmasını sağlıyor.

TP-Link ve Avira, Wi-Fi yönlendiricilerin güvenliğini artırmak için çalışmalarını sürekli sürdürecekler. Ortak girişim, dünya çapındaki servis sağlayıcılarına portföylerine yeni siber güvenlik katma değerli hizmetler eklemek, altyapılarını güvence altına almak ve müşteri sadakatini artırmak için de bir fırsat yaratıyor.