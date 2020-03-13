Akıllı telefon sektörü değişecek!

Avrupa Komisyonu, akıllı telefon ve tabletlerle ilgili önemli bir plan hazırlığında.

Önceki haftalarda elektronik atığı azaltmak için ortak şarj girişi hamlesi ile gündeme gelen Avrupa Komisyonu, sonradan da cihazlardaki pil değişimini kolay hale getirme yönünde çalışmalarıyla gündeme gelmişti. Komisyonun akıllı telefon sektöründeki tüm planları ortaya çıktı.

Uzun ömürlü mobil cihazlar

Elektronik atık konusuna ciddi önem veren Avrupa Komisyonu, Avrupa’da satılacak gelecek akıllı telefon ve tabletlerin daha uzun ömürlü olmasını istiyor. Ürünlerin daha sağlam tasarlanması, tamirinin kolay olması ve pil değişiminin basit olması hedefleniyor. Bu şekilde üretim yapan üreticilere önemli avantajlar sağlanacağı belirtiliyor. Cihazların günümüzde olduğundan çok daha uzun süre kullanılması sayesinde elektronik atığın ciddi olarak azalacağı belirtiliyor. Komisyon telefonların paketlerinin de geri dönüştürülebilir materyalden oluşmasını hedefliyor.