Apple, çığır açan LiDAR Tarayıcısı’na sahip yeni iPad Pro’yu tanıttı ve iPadOS’e eklenen trackpad desteğini duyurdu

Apple bugün en gelişmiş iPad Pro modelini duyurdu. Şimdi A12Z Bionic çip ile sunulan iPad Pro, çoğu Windows dizüstü PC’den daha hızlı ve daha güçlü. Ultra Geniş kameraya ve stüdyo kalitesinde mikrofonlara sahip yeni iPad Pro, son teknoloji derinlik algılama özelliği sunan çığır açıcı LiDAR Tarayıcısı ile daha profesyonel iş akışlarına imkan tanıyor ve profesyonel düzeyde fotoğraf ve video uygulamalarını destekliyor. LiDAR Tarayıcısı’nın yanı sıra pro kameralar, hareket sensörleri, pro performans, pro ses sistemi, göz alıcı Liquid Retina ekran ve güçlü uygulamalar, iPad Pro’yu artırılmış gerçeklik (AR) için dünyanın en iyi aygıtı haline getiriyor. Yeni iPad Pro, bugünden itibaren apple.com adresinde satışa sunulacak.

iPadOS 13.4 ile iPad’e trackpad desteği ekleyen Apple, kullanıcılarına iPad’leriyle etkileşim kurmanın yepyeni bir yolunu sunuyor. iPadOS’teki trackpad desteği, macOS’teki trackpad deneyimini kopyalamak yerine, iPad için tamamen baştan tasarlanarak geliştirildi. Kullanıcılar parmaklarını trackpad üzerinde hareket ettirirken, imleç zarif bir biçimde dönüşerek kullanıcı arayüzündeki unsurları vurguluyor. Trackpad’deki Multi-Touch hareketleri, kullanıcıların parmağını hiç kaldırmadan tüm sistemde hızla ve kolayca gezinebilmesini sağlıyor.

Apple bugün iPad Pro için yeni Magic Keyboard’u da tanıttı. Açısı kolayca ayarlanabilen askı modeli tasarıma ve arkadan aydınlatmalı klavye ve trackpad’e sahip olan Magic Keyboard, bir iPad’de bugüne kadarki en iyi yazma deneyimini sunuyor. Magic Keyboard, Mayıs ayından itibaren satışa sunulacak.

“Yeni iPad Pro, mobil bilgisayar dünyasında daha önce mümkün olmayan gelişmiş teknolojiler sunuyor.” diyen Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: “En gelişmiş mobil ekran; güçlü performans, pro kameralar, pro ses sistemi, çığır açan LiDAR Tarayıcısı ve trackpad özellikli yeni Magic Keyboard ile bir araya geliyor. Bu, iPad için ileriye doğru atılmış yeni ve büyük bir adım. Dünyada yeni iPad Pro gibi başka bir aygıt yok ve müşterilerimizin onu çok seveceğini düşünüyoruz.”

“iPadOS’e trackpad desteği ekleyerek iPad’i daha da becerikli ve çok yönlü hale getiriyoruz.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi şöyle devam etti: “Trackpad kullanımını dokunmatiğin öncelikli olduğu bir ortama, müşterilerimizin iPad’le ilgili bildiği ve sevdiği her şeyi koruyarak entegre etmenin en iyi yolunu bulmak için titizlikle çalıştık. Bugün, iPadOS kullanan milyonlarca kişiye iPad ile etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

A12Z Bionic çip ile profesyonel düzeyde performans

4K video kurgulama veya 3D model tasarlama gibi en zorlu görevler için tasarlanan iPad Pro, yeni A12Z Bionic çip ile performansını daha da artırıyor. A12Z Bionic çipte yer alan sekiz çekirdekli GPU, gelişmiş termal mimari ve özel ayarlı performans denetleyicileriyle birlikte iPad Pro’ya bugüne kadar bir iPad’in sahip olduğu en yüksek performansı sağlıyor. Sekiz çekirdekli işlemci ve güçlü Neural Engine birlikte çalışarak yeni nesil uygulamaları kullanmayı mümkün kılıyor. iPad Pro’nun ince ve hafif tasarımı içinde yer alan bu olağanüstü performansı sunabilecek başka bir çip yok. 10 saate kadar harika pil ömrü1, daha hızlı Wi-Fi bağlantısı2 ve diğer tüm tabletlerden daha fazla LTE bandını destekleyen, yüzde 60 daha hızlı Gigabit sınıfı LTE3 sayesinde kullanıcılar üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını gün boyu koruyabilecekler.

Pro ekran

Hem 11 inç hem de 12.9 inç boyutlarında yer alan tüm kenarlara kadar uzanan Liquid Retina ekran, dünyanın en gelişmiş mobil ekranı. P3 geniş renk yelpazesini destekleyen ekran, kullanıcıların fotoğrafları, videoları, uygulamaları ve oyunları canlı ve gerçeğe yakın ayrıntılarla görebilmesini sağlıyor. Ekranın yenileme oranını 120 Hz’e kadar otomatik olarak ayarlayan ProMotion teknolojisi, son derece akıcı bir kaydırma ve hassasiyet sunuyor. Ve kullanıcılar iPad Pro’larını götürdükleri her yerde, onunla nasıl etkileşim kurarsa kursunlar True Tone teknolojisi, yüksek parlaklık ve yansıma önleyici kaplama sayesinde bir mobil aygıtta mümkün olan en iyi izleme deneyimini elde ediyorlar.

Pro kameralar

iPad Pro’daki Pro kamera sistemi, büyüleyici fotoğraflar ve 4K videolar çekmek için 12 MP Geniş kameraya ek olarak şimdi çok daha geniş bir görüş alanıyla çekim yapmak için görüntüleri iki kat uzaklaştıran 10 MP Ultra Geniş kamerayı da içeriyor. İkinci kameranın eklenmesi, fotoğraf ve video olasılıklarını iki katına çıkarıp farklı perspektifleri ve çoklu kamera kullanımını mümkün kılarak profesyonel olarak yaratıcı işlerde çalışanlar için oyunun kurallarını değiştiriyor.

Pro ses sistemi ve stüdyo kalitesinde mikrofonlar

iPad Pro şimdi beş adet stüdyo kalitesinde mikrofon ile sesleri ve en sessiz ayrıntıları bile son derece net bir şekilde yakalıyor ve cihazınızı nasıl tutarsanız tutun, her yöne otomatik olarak adapte olan dört hoparlörlü ses sistemi ile son derece etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Pro kameralar, pro ses sistemi ve büyük ekran bir araya gelerek iPad Pro’yu film yapımcıları, video profesyonelleri, podcaster yayıncıları ve diğer yaratıcı içerik oluşturucuları için çok yönlü bir mobil stüdyo haline getiriyor.

Çığır açan LiDAR tarayıcısı

Çığır açan LiDAR Tarayıcısı, hiçbir mobil aygıtta daha önce mümkün olmayan becerileri mümkün kılıyor. Foton düzeyinde ve nano saniye hızında çalışan LiDAR Tarayıcısı, etraftaki nesnelerin mesafesini 5 metreye kadar ölçebiliyor ve hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabiliyor. iPadOS’teki yeni derinlik yazılım çerçeveleri, LiDAR Tarayıcısı tarafından ölçülen derinlik bilgilerini her iki kamera ve hareket sensörlerinden gelen verilerle bir araya getiriyor ve A12Z Bionic çipteki bilgisayarla görü teknolojileri aracılığıyla geliştirerek manzaranın daha detaylı olarak anlaşılmasını sağlıyor. Tüm bu unsurların birbirleriyle yakından entegrasyonu sayesinde, iPad Pro’da yepyeni ve farklı AR deneyimleri yaşanabiliyor.

Mevcut tüm ARKit uygulamaları, anında AR yerleşimi, gelişmiş hareket algılama ve insan gizleme özelliğine kavuşuyor. ARKit’te yeni bir Scene Geometry API içeren son güncelleme sayesinde, geliştiriciler yeni LiDAR Tarayıcısı’nın gücünden yararlanarak daha önce mümkün olmayan senaryoları gerçeğe dönüştürebiliyor.

LiDAR Tarayıcısı, Ölçüm uygulamasını da geliştirerek daha hızlı hale getiriyor ve bir kişinin boyunu otomatik olarak hesaplamayı hızlandırıyor. Yararlı düşey ve kenar kılavuzlar otomatik olarak görüntülenerek kullanıcıların nesneleri daha hızlı ve doğru bir biçimde ölçmelerini sağlıyor. Yeni bir Cetvel Görünümü de içeren Ölçüm uygulaması, daha granül ölçümler sunuyor ve kullanıcıların daha sonra kullanmak üzere tüm ölçümlerin listesini ekran görüntüleriyle birlikte kaydedebilmesini sağlıyor.

iPadOS’e Trackpad desteği geliyor

iPadOS 13.4, daha doğal bir yazma deneyimi sunmak ve yazma, metin seçme, çalışma sayfalarında düzenleme yapma ve profesyonel iş akışlarıyla çalışma gibi görevlere daha fazla hassasiyet katmak için iPad’e ilk kez trackpad desteği getiriyor. Dokunmatiğin öncelikli olduğu iPad deneyimi için özel olarak geliştirilen imleç, Ana Ekran veya Dock’taki kullanıcı arayüzü öğelerini, metin alanlarını ve uygulamaları vurgulayan bir daire olarak görünerek kullanıcıların nereye tıklayacaklarını net bir şekilde belirtiyor. Trackpad’deki akıcı hareketler, uygulamalar arasında geçiş yapmayı, uygulama değiştiriciye erişmeyi ve Slide Over’da uygulamaları, Dock’u ve Denetim Merkezi’ni etkinleştirmeyi kolaylaştırıyor.

iPadOS’teki trackpad desteği, kullanıcıların her gün kullandığı uygulamalarla harika bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Safari’deki web sayfaları ve Fotoğraflar’daki fotoğraf arşivleri arasında hızla gezinmekten Notlar’da hassas bir şekilde metin düzenlemeye ve Mail’de mail’lerinizi hızla görüntüleyip organize etmeye kadar her işlem için iPad’de trackpad kullanmak son derece eğlenceli bir deneyim sunuyor. Üçüncü taraf uygulamalarının çoğu hiçbir değişikliğe gerek kalmadan çalışıyor ve geliştiriciler uygulamalarında benzersiz deneyimler sunmak için yeni API’lerle daha da ileriye gidebiliyor.

Apple’ın iWork üretkenlik uygulamaları Pages, Numbers ve Keynote’a gelen güncellemeler trackpad’den en iyi şekilde yararlanıyor ve iPad’de belgelerle çalışmanın yepyeni bir yolunu sunuyor. Pages’ta yazı yazmak ve düzenlemek, Keynote’ta birden fazla nesneyle çalışmak ve en büyük çalışma sayfalarında bile çok daha hassas düzeylerde çalışmak her zamankinden kolay hale geliyor. Sunulan ek özellikler arasında Pages ve Keynote’ta kullanıcıların hızla harika görünen belgeler hazırlamaya başlamasını sağlayan muhteşem yeni şablonlar bulunuyor ve iWork’te ilk kez bir paragrafın büyük ve dekoratif bir harfle başlatılabilmesini sağlayan özellik sunuluyor. iCloud’da dosya paylaşımı desteği ve paylaşılan belgeleri offline düzenleyebilme özelliği sayesinde işbirliği yapmak da kolaylaşıyor.

Magic Keyboard ve Pro Aksesuarlar

İkinci nesil Apple Pencil4 ve yenilenen Smart Keyboard Folio’ya5 ek olarak şimdi yeni Magic Keyboard da iPad Pro aksesuarları arasında yerini alıyor. iPad Pro’ya manyetik olarak yapışan Magic Keyboard, askı modeli tasarımıyla göz alıcı Multi-Touch ekranı hoş bir şekilde sergiliyor ve hem dizüstünde hem de masada aynı derecede iyi çalışıyor. Benzersiz menteşe tasarımı, görüntüleme açısını 130 dereceye kadar kolayca ayarlayabilmenizi sağlıyor. Taşınabilir ve koruyucu bir tasarıma sahip olan Magic Keyboard, arkadan aydınlatmalı tuşlar ve 1 mm hareket mesafesi sunan makas tipi mekanizma içeren tam boy klavyesiyle bir iPad’de bugüne kadarki en iyi yazma deneyimini sunuyor.

USB-C şarj geçişi özelliğine sahip Magic Keyboard, iPad Pro’nuzdaki USB-C bağlantı noktasını harici sürücüler ve ekranlar gibi aksesuarlar için kullanabilmenizi sağlıyor. Magic Keyboard üzerindeki her yerine tıklanabilen trackpad ise iPad’in dokunmatiğe öncelik veren tasarımını tamamlayarak kolay gezinme ve hassas ayar imkanı sunuyor ve iPad Pro’nun daha da üretken ve çok yönlü hale gelmesini sağlıyor.

Fiyatlar ve bulunabilirlik

Yeni iPad Pro bugünden itibaren apple.com adresinden ve ABD dahil 30 ülke ve bölgede sunulan Apple Store uygulaması üzerinden sipariş edilebilecek. iPad Pro, gelecek haftanın sonlarından itibaren mağazalarda da satışa sunulacak.

Yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunulacak. 128 GB başlangıç yapılandırmasına ek olarak 256 GB, 512 GB ve 1 TB yapılandırmaları profesyonel müşterilere uygulamaları ve içerikleri için daha fazla alan sağlayacak.

11 inç iPad Pro, Wi-Fi modeli için 6399 TL, Wi-Fi + Cellular modeli için 7599 TL ve 12.9 inç iPad Pro, Wi-Fi modeli için 7999 TL, Wi-Fi + Cellular modeli için 9199 TL başlangıç fiyatıyla apple.com adresinden satın alınabilecek.

Her öğretim düzeyinden mevcut ve okula yeni başlayacak öğrenciler, ebeveynleri, öğretim üyeleri, okul çalışanları ve evde eğitim veren öğretmenler eğitime özel fiyatlardan yararlanabilirler. Yeni 11 inç iPad Pro 6143,04 TL ve 12.9 inç iPad Pro 7295,04 TL başlangıç fiyatıyla sunulmaktadır. Üniversite öğrencilerine ikinci nesil Apple Pencil 899,1 TL ve yeni iPad Pro için yeni Smart Keyboard Folio, 11 inç iPad Pro için 1259,1 TL, 12.9 inç iPad Pro içinse 1376,1 TL başlangıç fiyatıyla sunulmaktadır. Üniversite öğrencilerine iPad Pro için Magic Keyboard, 11 inç iPad Pro için 2161,06 TL ve 12.9 inç iPad Pro için 2537,06 TL fiyatıyla sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için: apple.com/tr-edu/shop adresini ziyaret edin.

Trackpad desteği sunan iPadOS 13.4, 24 Mart’ta tüm iPad Pro modelleri, iPad Air 2 ve daha yeni iPad Air modelleri, 5. nesil iPad ve daha yeni iPad modelleri ve iPad mini 4 ve daha yeni iPad mini modelleri için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunulacaktır.

Trackpad desteği, iPadOS 13.4 işletim sistemine sahip tüm iPad modellerinde kullanılabilecek ve Apple’ın Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 ve iPad Pro için Magic Keyboard ürünleriyle çalışacaktır. Bluetooth veya USB üzerinden bağlanan üçüncü taraf mouse’lar da desteklenmektedir.

iPad Pro için Magic Keyboard, Mayıs ayından itibaren 11 inç iPad Pro için 2299 TL ve 12.9 inç iPad Pro için 2699 TL fiyatıyla ve basitleştirilmiş Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve İspanyolca dahil 30’dan fazla dil seçeneği ile satışa sunulacaktır.

iPad Pro için ikinci nesil Apple Pencil 999 TL fiyatıyla satışa sunulmuştur. iPad Pro için yeni Uzay Grisi Smart Keyboard Folio, 11 inç iPad Pro için 1399 TL ve 12.9 inç iPad Pro için 1529 TL fiyatıyla ve basitleştirilmiş Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve İspanyolca dahil 30’dan fazla dil seçeneği ile satışa sunulmuştur.