Teknoloji devleri Apple ve Qualcomm anlaştı ve gündemden düşmeyen davanın düşürülmesi kararının alındığı kaydedildi. İki teknoloji devi arasında buzlar eridi.

Buzlar eridi

Uzun süren telif davası sesiz sedasız bitti. Apple, bir basın açıklaması yaptı ve Qualcomm firması ile anlaştığını açıkladı. Şirketlerin ortak açıklaması “Apple ve Qualcomm bugün, dünya çapında iki şirket arasındaki tüm davaları reddetme konusunda bir anlaşma yaptığını duyurdular.” Şeklinde oldu.

İki şirket, iki yılı opsiyonlu olmak üzere, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan altı yıllık bir lisans sözleşmesine imza attı. Sözleşmenin uzaması için yonga seti tedarik sözleşmesi de imzalandı. Bu doğrultuda Apple, patent ihlali yaptığı için Qualcomm’a para ödeyecek. CNBC, Apple’ın yapacağı ödemenin 7 milyar dolar olacağını duyursa da Apple, konu ile ilgili net bir detay vermekten kaçındı. Bu gelişmelerin ardından Apple ve Qualcomm hisseleri artışa geçti. Öyle ki Qualcomm’un hisselerinde yüzde 18’lik artış görüldü.

Yeni anlaşmalar yapılabilir

Davanın bu şekilde sonlanmış olması, bir süredir 5G yonga seti bulma konusunda büyük bir sorun yaşayan ve Huawei, Samsung gibi firmalarla çalışmak istemeyen Apple için iyi bir haber olabilir. Kararın olumlu bir şekilde sonuçlanıp davanın düşmesinin ardından Apple, Qualcomm’dan 5G yonga seti alabilir.

Bu gelişme ile birlikte, yeni iPhone’ların modemleri Qualcomm olabilir mi ve Apple bu karar ile suçlamaları kabul etmiş mi oluyor soruları gündeme geldi.