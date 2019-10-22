Apsiyon’un Başarı Hikâyesi Webrazzi Sahnesinde!

‘Site Yöneticisinin Dijital Asistanı’ sloganıyla 2012 yılında faaliyet göstermeye başlayan, kısa sürede “Avrupa’nın en gözde 100 girişimi” arasına girmeyi başaran Apsiyon, Türkiye’den dünyaya uzanan başarı hikâyesiyle Webrazzi Summit’e konuk olacak.

Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret TÜRK, bu yıl 23 Ekim’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenecek Webrazzi Summit’in konuşmacıları arasında yer alıyor. Kudret TÜRK, internet ve girişimcilik sektörünün buluşma noktası haline gelen konferansta, 71 ilde 8.500 sitenin yönetim ve finans süreçlerini üstlenen Apsiyon’un Türkiye’den yurt dışına uzanan başarısının sırlarını anlatacak.

“Avrupa’nın en gözde 100 girişimi” arasına girdi

Apsiyon’un temelleri, yazılımcı olan üç ortak tarafından 2010 yılında atıldı. Apsiyon’un son kullanıcıya ürün olarak sunulabilmesi için yaklaşık 2 yıl ön çalışma yapan ortaklar, 2012 yılında ilk yatırımlarını alarak Apsiyon A.Ş. kurumsal kimliğiyle şirketleştiler. Aldığı melek yatırım ile Apsiyon, ‘Site Yöneticilerinin Dijital Asistanı’ sloganıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bu yatırımın ardından, sadece birkaç yıl içinde yüz binin üzerinde konutta kullanılan ve karlı bir şirket olan Apsiyon, kendi öz sermayesiyle büyümesini sürdürdü. Ardından 2016 yılında şirkete ilk büyük yatırım gerçekleşti. Bu turda Türkiye ve Avrupa’nın en büyük yatırım fonlarından biri olan Earlybird Venture Capital’dan yatırım alan Apsiyon, bu yatırımı da etkin şekilde değerlendirerek hızlı bir ölçeklenme sürecine girdi. Yaklaşık bir yıl sonra ise yine aynı fondan, aynı ölçekte devam yatırımı aldı. Resmi Ar-Ge Merkezi’ni kurarak insan kaynağına yatırımlarını yoğunlaştırdığı 2017’de ve 2018’de yazdığı başarı hikâyesiyle “Avrupa’nın En Gözde 100 Girişimi” arasına girerek dikkatleri üzerinde topladı.

Başarısını yurt dışına taşıyacak

Bir yandan ekibe yatırımları sürdürürken diğer yandan da site sakinlerine yönelik yeni çözümler üzerinde çalışan Apsiyon, bugün 8.500 site ve yaşam alanında, 700 bin konutta, 1,6 milyondan fazla kullanıcıya, çoğunluğu Ar-Ge çalışanlarından oluşan 110 kişilik bir ekiple hizmet veriyor ve hızla büyümeye devam ediyor.

Deloitte Fast 50, Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 TM, Bilişim 500 ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından duyurulan ve Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri Listeleri’nde yer alan Apsiyon, önümüzdeki yıl içinde 1 milyon haneye ulaşmayı ve Türkiye pazarında gösterdiği başarıyı yurt dışına da taşımayı hedefliyor.