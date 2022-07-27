Armut’un yurt dışı operasyonları yüzde 300 büyüdü

Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut.com, 2022’nin ilk altı ayında, önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye’de yüzde 90 büyüdü. Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alan Armut, 2022 yılının ilk yarısında da ülkemizdeki istikrarlı büyüme ivmesini korudu.

Armut, HomeRun’la teknoloji ihraç etmeye devam ediyor

Armut.com’un global markası HomeRun ise 2022’nin ilk altı ayında bir sene önceki döneme kıyasla yüzde 300 büyüdü. İngiltere ve Romanya’yı da içinde bulunduran 7 farklı ülkede faaliyet gösteren HomeRun’a yaptıkları yatırımın artacağını belirten Armut kurucu ortağı Başak Taşpınar Değim, Türkiye’de geliştirdikleri teknolojinin dünyada başarılı olmasından dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

Türkiye’de hizmet veren sayısı yüzde 29 arttı

Son yıllarda pandeminin de etkisi ile yükselişe geçen dijitalleşme ve online tüketim eğilimi, Armut.com’un hizmet veren ağında da genişletme etkisi yarattı. 2022’in ilk altı ayında, platformun Türkiye’deki hizmet veren sayısında yüzde 29 oranında artış görüldü. Tüketici taleplerindeki artışa paralel şekilde genişleyen hizmet veren sayısı, Armut.com’un global markası HomeRun’da ise yüzde 35 oranında arttı.